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        Bakan Uraloğlu, Çalı-Kayapa-Hasanağa İl Yolu 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki Çalı-Kayapa-Hasanağa yoluna ilişkin, "Burada Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız işbirliğiyle bu yolumuzu açtık. Gerçekten çok yüksek bir trafik hacmine sahip ve Bursa'mıza güzel hizmetler edeceğine inanıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:10
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        Bakan Uraloğlu, Çalı-Kayapa-Hasanağa İl Yolu 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki Çalı-Kayapa-Hasanağa yoluna ilişkin, "Burada Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız işbirliğiyle bu yolumuzu açtık. Gerçekten çok yüksek bir trafik hacmine sahip ve Bursa'mıza güzel hizmetler edeceğine inanıyorum." dedi.

        Uraloğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde yapımı tamamlanan Çalı-Kayapa-Hasanağa İl Yolu 2. Etabı Açılış Töreni'nde, Bursa'da sağanak altında bereketli bir günde açılış yaptıklarını söyledi.

        Gün içinde Bursa'da farklı açılışlar da yapacaklarını belirten Uraloğlu, Bursa'nın birçok ulaşım problemini Bakanlık olarak çözdüklerini anlattı.

        Uraloğlu, Bursa'nın bağlanmadığı bölünmüş yolun kalmadığını kaydederek, "Yüksek Hızlı Tren hattımızda yine çalışmalar devam ediyor. Bazı aksamalar oldu ama şu an hepsi genel anlamda yoluna girdi. Oralarda devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki senenin sonu, bir sonraki senenin başı, burayı da bitirmek hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bursa'nın sürekli büyüyüp geliştiğini, ihtiyaçlarının da değiştiğini vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Onun için Bursa'nın yeni oluşan ihtiyaçlarını da bu anlamda çözmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi burada bulunduğumuz bizim Çalı-Kayapa-Hasanağa yolunun ikinci etabı. Buranın birinci etabını bitirerek trafiğe açmıştık. Şimdi ikinci etabını da bitirdik. Büyükşehir Belediyesiyle bizim yapacağımız işbirliği, yol arkadaşlığı kıymetli. En güzel örneklerinden birini burada yaşıyoruz. Burada Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız işbirliğiyle bu yolumuzu açtık. Gerçekten çok yüksek bir trafik hacmine sahip ve Bursa'mıza güzel hizmetler edeceğine inanıyorum."

        Uraloğlu, Bursa'da ulaşımla ilgili yeni ihtiyaçların olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu anlamda 2029 projeksiyonunda oturdu, Bursa'mızı çalıştı. Biz de bu anlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendisine nasıl destek veririz diye istişareler ettik. Sonuçta da o projeleri sizlere hazırladı. Tabii Büyükşehir birçok, özellikle kamulaştırma problemini, imar problemini hallettiği ölçüde biz de o şehrin ulaşımına, altyapısına Bakanlık olarak katkı sağlıyoruz, destek veriyoruz. Kuzey yoludur, güney yoludur. Onlarla ilgili çalışmalardan Başkanım bahsetti. 'Kamulaştırmaları imar uygulamalarıyla bitirmek üzereyiz.' dedi. Bunları yapınca bize de yolu yapmak düşüyor. O anlamda biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapacağız. Burada Kuzey Çevre Otoyolu'nu da mutlaka hayata geçireceğiz. Bunu da ben sizlere söylemek isterim. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah Bursa'mıza hizmet edeceğiz."

        Bakan Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında Bursa'dan 2 saat 15 dakikada İstanbul ve Ankara'ya ulaşılabileceğini belirterek, "Dolayısıyla Bursa'mız daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. Şimdiye kadar bu projelerimizin hayata geçirilmesinde de bizimle işbirliği yapan Valiliğimize, Bursa Büyükşehir Belediyemize, bütün kamu kurum, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa trafiğini rahatlatma noktasında bir hizmeti daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından, Çalı-Kayapa-Hasanağa İl Yolu 2. etabının açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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