BURSA'nın Karacabey ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Karacabey ilçesi Çavuş Mahallesi'nde, Mustafa T.'ye ait evde, gece yarısı yangın çıktı. Mustafa T. sobayı yakarken, eşi Sema T. (49) bir süre sonra bacadan alevler çıktığını fark etti. Evdeki 4 kişi dışarı çıktı. Mahalleli, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği yangın söndürme tankeriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, ev ikullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan Sema T. ile evde misafir olarak bulunan Halil Y. (53) tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.