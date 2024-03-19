Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk)
Beşiktaş Ayos: Bbrakocevic, Çağla Akın, Salas, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Maglio (Duru Aksu, Hilal Kocakara, Demidova, Plak, Bahar Toksoy Guidetti, Sude Naz Uzun)
Setler: 25-21, 25-15, 25-22
Süre: 86 dakika (25, 31, 30)
BURSA
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