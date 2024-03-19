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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 18:55 Güncelleme: 19.03.2024 - 18:55
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

        Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk)

        Beşiktaş Ayos: Bbrakocevic, Çağla Akın, Salas, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Maglio (Duru Aksu, Hilal Kocakara, Demidova, Plak, Bahar Toksoy Guidetti, Sude Naz Uzun)

        Setler: 25-21, 25-15, 25-22

        Süre: 86 dakika (25, 31, 30)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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