Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcular aranıyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, müşterilerin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceğini söyleyip bu altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcular aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcular aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, müşterilerin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceğini söyleyip bu altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcular aranıyor.

        İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde kuyumculuk yapan İ.K. ve M.Y, müşterilerine sattıkları altınlara kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı.

        Müşterilerine altın kazandıracağını iddia eden kuyumcuların daha sonra döviz almaya gelen bazı müşterilerine de şu an ellerinde döviz olmadığını belirterek paralarını aldıkları iddia edildi.

        Bugün kuyumcu dükkanının kapalı olduğunu gören müşteriler, iş yeri önünde toplanmaya başladı.

        - 2 milyon lira emanete yatıran var

        İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polisin yönlendirmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine giden 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldıklarını öne süren müşteriler burada ifade verdi. Şu ana kadar 15 kişinin şikayette bulunduğu olayla ilgili başvuru sayısının artması bekleniyor.

        Polis, müşterileri kar payı vereceğini belirterek dolandırdığı iddia edilen kuyumcuları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        "Deprem siyaset üstüdür"
        "Deprem siyaset üstüdür"
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: Mahalle Odaklı Kreş Modeli'nin yaygınlaştırılmasını çok önems...
        Bakan Göktaş: Mahalle Odaklı Kreş Modeli'nin yaygınlaştırılmasını çok önems...
        Bursa'da yıl içerisinde 180 bin fidan toprakla buluşturulacak
        Bursa'da yıl içerisinde 180 bin fidan toprakla buluşturulacak
        Sokak köpeğini süpürgesi ile kaşıyıp sevdi; temizlik personelinin o anları...
        Sokak köpeğini süpürgesi ile kaşıyıp sevdi; temizlik personelinin o anları...
        Bakan Göktaş, Bursa'da huzurevi ve alzaymır hizmet biriminin açılışında kon...
        Bakan Göktaş, Bursa'da huzurevi ve alzaymır hizmet biriminin açılışında kon...
        Bakan Göktaş: Mahalle Odaklı Kreş Modeli'nin yaygınlaştırılmasını çok önems...
        Bakan Göktaş: Mahalle Odaklı Kreş Modeli'nin yaygınlaştırılmasını çok önems...
        Bakan Göktaş, Bursa'da "Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı"nın açıl...
        Bakan Göktaş, Bursa'da "Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı"nın açıl...