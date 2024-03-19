Bakan Göktaş, Bursa'da huzurevi ve alzaymır hizmet biriminin açılışında konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programı ile yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın sosyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla 38 bin kapasiteli 458 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı sakinlerimize hizmet sunuyoruz." dedi.

Göktaş, Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) Huzurevi-Alzaymır Hizmet Birimleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu haftanın aynı zamanda Yaşlılara Saygı Haftası olduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilikte zirve bir proje olan BAREM'in huzurevini milletin hizmetine sunduklarını belirten Göktaş, merkezin Bursa'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Göktaş, merkezde huzurevinin yanı sıra alzaymır hastaları ve engelli vatandaşların da hizmet alacağını anlatarak, "500 kişilik kapasiteli merkezimizle Bursa'mızın 'Darülacezesi' olarak gurur duyuyoruz. Toplam 200 kişi kapasiteli 112 odamızı yaşlılarımızın hizmetine açtık. Merkezimizde, yaşlılarımızın yanı sıra 300 kişilik kapasiteyle hasta ve engellilere özel bölümler oluşturduk. Özellikle alzaymır ve otizm gibi uzmanlık gerektiren bakım süreçlerinde ailelerin sorumluluğunu paylaşıyoruz." diye konuştu.

Burada ağırlanan misafirlere evlerinin konforunda aile sıcaklığında ortam sunulduğuna dikkati çeken Göktaş, "Bunun için aileleri de hizmetimizin ayrılmaz bir parçası olarak görerek misafirlerimizin yakınları için özel alanlar belirledik. Ailelerle birlikte günlük 1000 kişiyi ağırlamaya hazır olan bu merkezimizde, Bursa'nın huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak, aileyi merkeze alan bir anlayışla böylesi önemli tesislerin sayısını artırmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, yaşlıların ait oldukları sosyal ortamdan kopmadan, ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla sosyal politikaları oluşturup uygulamaya koyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programı ile yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın sosyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla 38 bin kapasiteli 458 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı sakinlerimize hizmet sunuyoruz. Bursa'da da 13 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 4 umut evimiz ve 10 huzurevimizle yaşlılara ve engellilere yaşayabilecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz. Evde bakım desteğimizle Türkiye'nin dört bir yanında yaşlılarımızın yanında oluyoruz. Bu kapsamda Bursa'da evde bakım yardımından 16 bin vatandaşımız faydalanmaktadır. Sosyal yaşam merkezlerimiz ve ücretsiz ulaşım imkanlarımızla yaşlılarımızın sosyal hayata aktif katılımlarına destek oluyoruz. Böylece 7'den 77'ye nesiller arası iletişimin güçlenmesine, toplumda sevginin ve muhabbetin çoğalmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."

- "Yaşlı Profili araştırmasını 22 Mart'ta milletimizle paylaşacağız"

"Yaşlı Profili" araştırmasına değinen Göktaş, "Çalışmalarını tamamladığımız 'Yaşlı Profili' araştırmasını 22 Mart'ta milletimizle paylaşacağız. Bu araştırmanın sonuçları, yaşlılara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların ve politikaların geliştirilmesinde bize önemli bir yol haritası sunacak. Böylece, kıymetli büyüklerimizin, hayatın içinde üretken, sağlıklı ve saygın bir yaşam sürmeleri için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, 22 yıldır ülkenin umut dolu yarınları için çalışıp milletten aldıkları güçle her türlü zorluğun üstesinden geldiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şuna yürekten inanıyorum ki gücümüzün sırrı birlik beraberlik ruhumuz, kardeşlik duygumuz ve sizlerin dualarında saklıdır. Bu inançla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tek bir kardeşimizi dahi geride bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdini kutsal bir emanet gibi görüyoruz. Yeni dönemde de Mustafa Dündar başkanımızla Osmangazi'ye değer katmayı sürdüreceğiz. 4. dönemine hazırlanan başkanımıza canıgönülden başarılar diliyoruz. Aynı şekilde, Bursa Büyükşehir Belediyemizde Alinur Aktaş başkanımızla eser siyasetimize, hizmet siyasetimize ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Biz de bakanlık olarak başkanlarımızın her daim yanında olacağız."

- "BAREM Türkiye'de bir ilki temsil ediyor"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da büyüklerin dün ile bugün arasında köprü kuran, gelenek ve görenekleri yarınlara taşımayı sağlayan en büyük değerler olduğunu belirterek, "Ömrünün büyük bir kısmını topluma hizmetle geçirmiş insanların yaşlandıkları ve bakıma ihtiyaç duydukları dönemde insan onuruna yakışır bir şekilde toplumla bütünleşmesi ve daha aktif olmasını sağlamak temel amacımızdır." sözlerini sarf etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise gönüllere dokunan bir hizmeti daha devreye almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Toplumun tüm fertlerinin Osmangazi'de huzurlu bir yaşam sürmesi için örnek projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Dündar, "Sosyal belediyecilik anlayışını toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde genişletiyoruz. Ulaştırılamayan, hizmet götürülemeyen bir kişi bırakmayıp kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret gösteriyoruz. Açılışı için bir araya geldiğimiz BAREM de bu gayretli çalışmalarımızın en güzel örneği. BAREM 14 bin 162 metrekare alanda yükselen 20 bin 240 metrekare inşaat alanına sahip büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye'de bir ilki temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, huzurevi ve alzaymır hizmet birimlerinin açılışı gerçekleştirildi.