Bakan Göktaş: Kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız (2)

'ÜLKEMİZİNKALKINMASINDA KADINLARIN SAĞLAYACAĞI KATKI ÇOK BÜYÜK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları iftar programının ardından 'Kadın Kooperatiflerimizle Güçlü Yarınlara' etkinliğine katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ile Emel Gözükara Durmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı. Geleceğin teminatı olan çocukların özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde kadının rolünden bahseden Bakan Göktaş, "Kadın, ülke olarak geleceğe güvenle bakabilmemizin anahtarıdır. Güçlü bir ülkenin temelinde kadınlarıyla güçlü olan bir toplum vardır. Kadınların varlıklarıyla aileye olduğu kadar sosyal, siyasal ve ekonomik alanlara da değer kattığına yürekten inanıyoruz. Ülkemizin kalkınmasında ve büyümesinde kadınların ekonomik alanda sağlayacağı katkının çok büyük olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

'SON 22 YILDA KADINLARIN İŞ GÜNÜCE KATILIM ORANINI YÜZDE 28'DEN 36'YA ÇIKARDIK'

Kadınların her alanda görünür olmaları, karar mekanizmalarında daha fazla yer almalarına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadın haklarının korunması ve refahının artırılmasında önemli atılımlar gerçekleştirdik. Çalışma hayatında kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmasıyla kadın istihdamının artırılması amacıyla güçlü politikalar hayata geçirdik. Son 22 yılda attığımız kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 28’den yüzde 36’ya, kadın istihdam oranını yüzde 25,3’den yüzde 31,4’e çıkardık. 12'nci Kalkınma Planımızla 2028 yılında kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40,1’e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Dijital ve yeşil dönüşümle değişen işgücü piyasasında kadınların tam, eşit, güvenceli ve etkin katılımlarını artıracağız. Kadınların beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri için özel programlarla girişimcilik, finansal okuryazarlık ve kooperatifçilik gibi alanlarda faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu hedefimiz doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya ve özellikle kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 0-3 yaş arası çocuklara yönelik 'Mahalle Odaklı Kreş Modeli'yle bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz" dedi.

'1012 KADIN KOOPERATİFİ KURULMASINA DESTEK OLDUK'

İlgili bakanlıklarla yaptıkları iş birlikleriyle kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "81 ilimizde düzenlediğimiz 907 çalıştay ve eğitim programı, 439 kadın kooperatif ziyareti ile 45 bin kişiye ulaştık. Bugün itibariyle 40’ı Bursa'da olmak üzere toplam 1012 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Bunun yanı sıra her bir bölgemizde şehirlerimizin yöneticileriyle bir araya gelerek Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları gerçekleştirdik. Bu buluşmalar vesilesiyle Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Marmara'ya farklı bölgelerden 3 bin 522 kadınla bir araya geldik. Bugün 30 ilimizde kadın kooperatiflerinin kurulması ve yaygınlaştırılması için bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda, kooperatif kurma ve kooperatiflere katılma potansiyeli olan kadınlara iş birliği geliştirme çalışmalarıyla destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİN ŞİRKETLERİNİ BÜYÜTME SÜRECİNİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, eğitim ve faaliyetlerle bu zamana kadar 10 binden fazla kişiye ulaştıklarını söyleyen Göktaş, "Mevcut kadın kooperatiflerimizi güçlendirme, markalaşma, satış ve pazarlama süreçlerine yönelik yeni çalışmalar başlatıyoruz. Kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri daha geniş pazarlara taşıyabilmeleri için desteklemeye devam ediyoruz. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş arasındaki genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz. 11 ilimizde yürüttüğümüz bu projenin pilot illerinden biri de Bursa'mızdır. Geçtiğimiz ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile iki iş birliği protokolü imzalamıştık. Bu protokoller kapsamında, yeni bir projemizi de başlattık. Bu projeyle temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini destekleyeceğiz. 8 Mart'tan itibaren uygulamaya koyduğumuz 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile de kadınların değişen işgücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracağız."

Programın sonunda kadın kooperatif temsilcileri, Bakan Göktaş'a hediye takdiminde bulundu. Göktaş da kadın kooperatiflerinin üyeleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.