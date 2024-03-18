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        Öğrenciler, bağlama çalıp 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi

        BURSA'da yaşları 8 ile 11 arasında değişen 12 öğrenci, '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü için, bağlama çalıp 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:50
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        Öğrenciler, bağlama çalıp 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
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        BURSA’da yaşları 8 ile 11 arasında değişen 12 öğrenci, '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü için, bağlama çalıp 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

        İznik ilçesinde, yaşları 8 ile 11 arasında değişen ilk ve ortaokul öğrencileri, müzik öğretmenleri Uğur Turanlı şefliğinde, 'Çanakkale Türküsü'’nü bağlama çalarak seslendirdi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikte 12 öğrenci, bağlama çalıp, türküyü söyledi. Müzik öğretmeni Turanlı, "109 yıl önce atalarımız bu topraklarda bayrak, vatan ve millet için, gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Kanlarıyla destan yazdılar. O destan, bu türküye konu oldu. Ben de Çanakkale Türküsü'nü bu özel günde öğrencilerimle birlikte bağlama ile çalarak seslendirmek istedim. Milletimizin istiklali için canını feda eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

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