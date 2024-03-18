Otomobilin çarptığı cip, takla attı; 2 çocuk yaralandı

BURSA'nınİnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu takla atan cipteki Muhammet Taha Ç. (7) ile Metehan A. (7) yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'ndeki döner kavşakta meydana geldi. Yahya A (40) yönetimindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa giriş yapan Hamza Ç.'nin (31) kullandığı 16 PL 961 plakalı cipe çarptı. Cip takla atıp ters dönerken, araçtaki Muhammet Taha Ç. ile Metehan A. yaralandı. 2 çocuk sürücüler tarafından araçtan çıkarılırken, ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.