Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta 3 oyun sahnelenecek
Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta "Mai ve Siyah" ve "Harikalar Mutfağı" ve "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunlarını sahneleyecek.
Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta "Mai ve Siyah" ve "Harikalar Mutfağı" ve "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunlarını sahneleyecek.
"Mai ve Siyah", 21-22 Mart'ta saat 20.30'da, 23 Mart'ta 15.00 ve 20.30'da, "Harikalar Mutfağı" 24 Mart'ta 14.00'te Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde sahneye konulacak.
"Uçurtmanın Kuyruğu", 19-23 Mart'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.
Çanakkale turnesi kapsamında ise "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu 20 Mart'ta Biga Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde saat 20.30'da, 22 Mart'ta Çanakkale İçdaş Kongre Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.30'da sunulacak.
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