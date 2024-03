Bakan Fidan: Türkiye artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülkedir (2)

‘GÖREVLERDEĞİŞİR AMA DAVA BAKİ KALIR’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa programı kapsamında Rumeli ve Balkan Türkleri ile de iftarda bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Bakan Fidan, “Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıkarken, sınırlarımızın ötesindeki soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize de destek olmayı temel öncelik olarak belirledik. Bu doğrultuda son 21 yılda, yardım ve destek konusundaki milli kapasitemizi her alanda güçlendirdik, yaygınlaştırdık ve kurumsallaştırdık. Bugün itibariyle devletimiz, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz neye ihtiyaç duyarsa, hemen gereğini yapabilecek duruma geldi. TİKA başkanlığından itibaren 21 yıldır tüm görevlerimde, bu sürece katkı sunmaktan büyük bir onur duydum. Bizler hepimiz bu davanın dahili neferleriyiz. Şimdi ise bu misyona katkıyı Dışişleri Bakanı olarak da sürdürmekteyim. Görevler değişir ama dava baki kalır. Hiç endişeniz olmasın. Balkanlar ve Rumeli her zaman önceliklerimiz arasında yer alacaktır” dedi.

‘BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BALKANLAR’DA DA STRATEJİK AKTÖR HALİNE GELDİ’

Hükümetin dış politikasındaki en büyük destekçisinin sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler olduğunu kaydeden Bakan Fidan, “Devlet olarak bölgemize dair çalışmaları yürütürken, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele veriyoruz. Bursa Valiliğiyle, belediyeleriyle, BAL-GÖÇ başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ve dernekleriyle, iş insanlarıyla, gönüllüleriyle, Balkanlar'da büyük ayrı işlere imza atıyor. Tarihi eserlerimizin restorasyonundan yeni cami ve mescit inşasına, zor durumdaki kardeşlerimize el uzatmaktan toplu iftarlara, nice hayırlı işlerde Bursalı kardeşlerimizin ön safta olduğunu çok şükür görüyoruz. Bu hususta örnek faaliyetleriyle dikkati çeken Bursa Büyükşehir Belediyemizi yürekten kutluyorum. Alinur Başkanımızın liderliğindeki belediyemizin, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdiğini görmek, hakikaten bizler için gurur verici. Bugünkü ziyaretimde de buna bir kez daha şahit olma imkanım oldu. Belediyemiz şehirdeki güzel icraatlarına ilaveten, bir yandan da Balkanlar'daki kardeşlerimize destek olmaya devam ediyor. Bu yüzden Bursa Büyükşehir Belediyesi sadece yerel düzeyde değil, Balkanlar'da da sorumluluk üstlenen stratejik bir aktör haline gelmiş durumdadır. Alinur Başkanımızın, sizlerin de desteğiyle inşallah yeniden seçilerek, bir dönem daha bu kutlu göreve devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük hizmetlere ve hayırlara imza atacağına inanıyorum. Kim soydaşlarımıza, din kardeşlerimize omuz veriyorsa, davamıza destek veriyorsa, taş üstüne taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun. “

‘AKTİF DIŞ POLİTİKA İZLEMEK VE SOĞUKKANLI DAVRANMAK GEREKİYOR’

Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Dünyamızın ve bölgemizin nereye gittiğini, iyi ve doğru okumamız gerekiyor. Milli menfaatlerimizi korumanın yolu, gidişatı iyi ve doğru okumaktan geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanında soydaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize gerçek manada sahip çıkmanın yolu da buradan geçiyor. Dünyada jeopolitik rekabetin yanı sıra krizlerin, çatışmaların da arttığını görmekteyiz. Kuzeyimizde ve güneyimizde savaşlar var. Ukrayna savaşı neredeyse üçüncü yılına girdi. İsrail mezalimi Gazze'de sadece uluslararası hukuku değil tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam ediyor. Yaşananlar sadece Gazze ile sınırlı değil. Batı Şeria'da da yerleşimci terörüyle Filistinli kardeşlerimizin toprakları gasp ediliyor. Biz Türkiye olarak mezalimin son bulması için, her düzeyde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Uluslararası alandaki bu gelişmeler elbette Balkanlar ve Rumeli’nin sinir uçlarını da zorluyor. Somut olarak baktığımızda, Bosna Hersek’teki ayrılıkçı söylemler ve Kosova-Sırbistan gerginliği endişeleri arttırmakta. Bu zorlu dönemde aktif bir dış politika izlemek, soğukkanlı davranmak ve ayrı gözetmeden bütün kesimleri kucaklamak gerekiyor. Böyle bir diplomasi yürütebilen tek bir ülke, tek bir lider var. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Balkanlar'dan her ülkeyle kurduğumuz diyalog kanallarında, her düzeydeki yoğun temas trafiğinde şunu görüyoruz. Türkiye güvenilen bir devlet. İstikrar, barış ve refah odağı olarak görünen bir devlet. Biz ilişkilerimizi, karşılıklı güven temelinde yürütüyoruz. Her ülkeyle ikili işbirliğimizi en üst seviyelere çıkarmak için durmaksızın çaba harcıyoruz. Bugün bölge ülkelerinin birçoğuyla stratejik ortaklık tesis etmiş durumdayız. Öte yandan bölgesel çok taraflı platform ve ilişkilere de öncülük etmekteyiz. Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlar bu vizyonun birer parçası. Bu çok taraflı girişimler, her şey bir yana çok kıymetli bir katkı sağladı. O da bölgesel sahiplenme kültürünün gelişmesi. Türkiye'nin yaklaşımının, diğer aktörlerden farkı işte tam da burada. Biz Balkanlar'ı, Rumeli'nin, bölge halklarının ortak çıkarlarını, temel öncelik olarak kabul ediyoruz. Bölgemizde gerginlik istemiyoruz. Sorun gördüğümüzde hemen devreye girerek ara buluculuk yapıyoruz. Balkanların kalbinde yer alan Bosna Hersek bu bakımdan çok iyi bir örnektir. Bu ülkede istikrar, barış ve huzur tüm Balkanlar, tüm Avrupa için stratejik önem taşımakta. Bu nedenle ister ülke içi olsun, ister ülke dışı olsun tüm kesimlere Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü hedef alan, tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınma çağrısı yapıyoruz. Sadece çağrı yapmakla kalmıyor, bütün sahada aktif bir tutumla destekliyoruz.”

‘KENDİ SÖKÜĞÜMÜZÜ YİNE KENDİMİZ DİKİYORUZ’

Balkanlar’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerine ve Türkiye’nin üstlendiği NATO Kosova Gücü Komutanlığı’nın sahada etkisinin hemen hissedildiğine dikkat çeken Fidan, “Kosova Sırbistan gerginliğini yine büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Her iki ülkenin de güvendiği bir devlet olarak Belgrad-Priştine sürecine tam destek vermekteyiz. Büyük bir mutlulukla söylemek isterim ki ekim ayından bu yana üstlendiğimiz NATO Kosova Gücü Komutanlığımız sahada hemen çok büyük bir fark yarattı. Komutanımızın gerek Kosova, gerek Sırbistan makamlarıyla tesis ettiği güven ilişkisi sayesinde huzur ve güvenlik çok çok şükür tesis edildi. Bu koşulların sürmesini ümit ediyoruz. Biz üzerimize düşen her katkıyı vermeye devam edeceğiz. Esasen Balkan Devletleri olarak böyle davranmalıyız. Çünkü barış ve güvenlik olmayınca, ne büyük acılar yaşadığımızı en iyi bizler biliyoruz. Bunun için kendi söküğümüzü yine kendimiz dikiyoruz. Dışarıdan dikte edilen, bu bölgenin gerçeklerine uygun olmayan politikaların sonuçları ortada. Bu politikalar, sadece ve sadece çatışmalar ve krizler yarattı. Sanki daha dün tarafsız acılar, katliamlar yaşanmamış gibi bugün hala aynı sorumsuz politikalarda diretenler var. Biz her kesimin güvenine sahip bir bölge ülkesi olarak, bu yanlışları dile getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

‘BİZ DOĞRULARI SÖYLEDİKÇE, TÜRKİYE’Yİ RAKİP, HATTA HASIM GİBİ GÖRÜYORLAR’

Türkiye’nin hiçbir şekilde Balkanlar’dan koparılamayacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Biz doğruları söyledikçe, doğru politikaları uyguladıkça, bu defa Türkiye'yi bir rakip, hatta hasım gibi görenler ortaya çıkıyor. Batı, Balkanlar gibi tarihten kopup, farazi kategoriler bu yüzden icat ediliyor. Böyle yöntemlerle Türkiye'yi Balkanlar'dan kopartabileceğini düşünenlere, açık ve net bir mesajımız var. Bugün Balkanlar'da 30 yıl önceki gibi acılar artık yaşanmıyorsa bu Türkiye sayesindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki güçlü Türkiye'nin bölgede izlediği barışçı ve yapıcı politikalar sayesindedir. Türkiye'yi hasım gibi görenlere şunu çok açık bir şekilde söylüyoruz. Sizin stratejik vizyonsuzluğunuzun vebalini bölge ülkeleri olarak artık biz çekmeyeceğiz. Türkiye olarak dostlarımızla iş birliği içinde, bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun. Biz devlet olarak bütün önlemlerimizi alıp, stratejimizi bu vizyonla oluşturuyoruz. Bu yolda sizlere de büyük sorumluluklar düşmekte. Sizler Balkanlar’dan kopmadığınız sürece, Rumeli’den kopmadığınız sürece, hiçbir güç Türkiye'yi Evlad-ı Fatihandan, bölgedeki kardeşlerimizden asla kopartamayacaktır” ifadelerini kullandı.