ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:NaimSüleymanoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Can Mavisu, Safa Halit Çakır, Mustafa Çeltik
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 21, Coulibaly 14, Eda Şahin 6, Wallace 15, Fluker 23, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik
Beşiktaş BOA: Evans 31, Krivacevic 14, Nogic 9, Melek Uzunoğlu 2, Li 28, Şuğranur Sönmez 3, Ceyda Conker
1. Periyot: 26-19
Devre: 38-40
3. Periyot: 55-67
BURSA
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