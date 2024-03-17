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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:34
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:NaimSüleymanoğlu Spor Kompleksi

        Hakemler: Can Mavisu, Safa Halit Çakır, Mustafa Çeltik

        Bursa Uludağ Basketbol: Williams 21, Coulibaly 14, Eda Şahin 6, Wallace 15, Fluker 23, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik

        Beşiktaş BOA: Evans 31, Krivacevic 14, Nogic 9, Melek Uzunoğlu 2, Li 28, Şuğranur Sönmez 3, Ceyda Conker

        1. Periyot: 26-19

        Devre: 38-40

        3. Periyot: 55-67

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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