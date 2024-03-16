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        Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde refüjdeki ağaca ve kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:54
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        Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde refüjdeki ağaca ve kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Murat T. (22) idaresindeki 16 BAP 580 plakalı motosiklet, çevre yolunda önce orta refüjde bulunan ağaca, ardında kaldırıma çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ekiplerce Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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