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        13 milyon liralık kaçak tütün operasyonunda 3 tutuklama

        BURSA ve İzmir'de toplam 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskında, 13 milyon TL değerinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 16.03.2024 - 14:40
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        13 milyon liralık kaçak tütün operasyonunda 3 tutuklama
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        BURSA ve İzmir'de toplam 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskında, 13 milyon TL değerinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapılan Bursa ve İzmir'de 10 ayrı adres belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, geçen salı sabahı, Bursa'da 9, İzmir'de ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. A.S. (20), F.S. (29), K.S. (19) ve Ş.S.'yi (42) gözaltına alan polisler, şüphelilere ait ev, iş yerleri ve araçlarındaki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan, 33 milyon 340 bin boş makaron, 537 bin 200 dolu makaron, 18 bin 65 sökülmüş vaziyette TAPDK bandrolü, 11 bin 71 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 525 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıtı,146 gümrük kaçağı elektronik sigara, 26 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ve 5 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3'ü de tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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