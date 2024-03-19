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        Bakan Göktaş, Bursa'da "Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı"nın açılışında konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve toplum refahı için atılan her adım inanıyorum ki daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe önemli katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda, 85 milyon vatandaşımıza götürdüğümüz her hizmette yerel yönetimlerimizi en kıymetli yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:36
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        Bakan Göktaş, Bursa'da "Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı"nın açılışında konuştu:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve toplum refahı için atılan her adım inanıyorum ki daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe önemli katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda, 85 milyon vatandaşımıza götürdüğümüz her hizmette yerel yönetimlerimizi en kıymetli yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz." dedi.

        Göktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesince ücretsiz kreş hizmeti sunacak "Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı"nın açılışında yaptığı konuşmada, merkezin kent sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

        Bakanlık olarak bütün çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Göktaş, "Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

        Göktaş, yürüttükleri her çalışmada ülkenin en güçlü kalesi olan aileyi her türlü tehlikeye karşı korumanın öncelikli amaçları olduğunu aktararak şöyle konuştu:

        "Aile ve toplum refahı için atılan her adım inanıyorum ki daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe önemli katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda, 85 milyon vatandaşımıza götürdüğümüz her hizmette yerel yönetimlerimizi en kıymetli yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim, 0-3 yaş arası çocuklar için mahalle odaklı kreş modeliyle bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz. Ülke geneline yaygınlaştırılacak bu modelle kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz aile destek merkezi ve kreşimizi ise bu hedefimiz doğrultusunda atılan güzel bir adım olarak görüyoruz."

        - "31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakımızla büyük bir zafere imza atacağız"

        Merkezin AK Parti'nin 22 yıldır millete sunduğu hizmet belediyeciliğinin somut göstergesi olduğunu vurgulayan Göktaş, "Yunuseli Aile Destek Merkezimiz açtığı kurslarla bilişim teknolojileri, giyim, el sanatları, yabancı dil ve kişisel gelişim alanlarında vatandaşlarımıza destek olacak. Ücretsiz hizmet verecek olan ana kucağı kreşi ise ailelerin çocuklarını güvenle bırakacakları bir eğitim yuvası olacak. Çocuklarımız paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte çalışmayı öğrenecekleri bu kreşte, aynı zamanda yaşadıkları şehrin kültürel ve manevi değerlerini öğrenerek büyüyecekler." diye konuştu.

        Göktaş, Türkiye’nin dört bir yanında böylesi kuruluşları yaygınlaştırmak için bakanlık olarak çalışmaları büyük gayretle sürdüreceklerini dile getirerek, 22 yıldır AK Parti belediyeciliğiyle 81 ili daha yaşanabilir, dirençli ve huzurlu şehirler haline getirdiklerini anlattı.

        Türkiye'nin dört bir yanını büyük eserlerle ve dev yatırımlarla donattıklarını ifade eden Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Belediyelerimiz şehirlerin altyapı ihtiyaçlarını giderirken sosyal politikaları da ihmal etmedi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezlerle AK Parti, yerelde eser siyasetinde, hizmet siyasetinde önemli başarılara imza attı. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. 12 gün sonra hepimiz sandıklara gideceğiz. Bursa'da 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakımızla büyük bir zafere imza atacağız. Büyük bir samimiyetle Bursa'ya hizmet eden Alinur Aktaş başkanımızla eser siyasetimize, hizmet siyasetimize ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Biz de bakanlık olarak, başkanlarımızın her daim yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Cumhur İttifakı ile Türkiye Yüzyılı'nda Bursa'yı her alanda güçlü bir şehir haline getirmek için çalışacağız."

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Yunuseli Mahallesi'nde hizmete açtıkları merkezin ücretsiz olacağını belirterek, bu tür alanların sayısını gelecek dönemde çok daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından "Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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