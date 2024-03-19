Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Harmancık'ta gerçekleşen geleneksel iftara 2 bin 500 kişi katıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeği Harmancık'ta gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:28 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harmancık'ta gerçekleşen geleneksel iftara 2 bin 500 kişi katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeği Harmancık'ta gerçekleşti.

        Harmancık Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine 2 bin 500 kişi katıldı.

        Yoğun katılımdan dolayı iftar yapmaya gelen vatandaşların mağdur olmamaları için cadde trafiğe kapatılarak, masalar kuruldu.

        İftar programına Bursa Ak Parti Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Mesten, muhtarlar, Harmancıklı vatandaşlar katıldı.

        Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yoğun katılımdan dolayı memnuniyetini belirterek, "Her yıl olduğu gibi iftarımızı birlikte açmayı Rabbim bizlere nasip etti. Harmancık Belediyesi olarak hayırsever destekleri ile bu yıl da iftar çadırının her gün hizmet verdiğini belirtirken, Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere, katılan destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Hacivat Karagöz gösterisinin de yapıldığı etkinlik , yemek duası ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        Kamuya 49 bin 901 şehit ve gazi yakını alınacak
        Kamuya 49 bin 901 şehit ve gazi yakını alınacak

        Benzer Haberler

        Esnaf iki kardeş, tütün yerine peçete sattığı iddiasıyla toptancıyı darbett...
        Esnaf iki kardeş, tütün yerine peçete sattığı iddiasıyla toptancıyı darbett...
        Bakan Göktaş: Kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam...
        Bakan Göktaş: Kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bursa'da kadın kooperatiflerinin te...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bursa'da kadın kooperatiflerinin te...
        Bakan Göktaş: Kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam...
        Bakan Göktaş: Kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bursa'da şehit aileleri ve gazilerl...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bursa'da şehit aileleri ve gazilerl...
        ATV'sine bağladığı köpeğini sürükledi; o anlar kamerada
        ATV'sine bağladığı köpeğini sürükledi; o anlar kamerada