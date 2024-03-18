ATV'sine bağladığı köpeğini sürükledi; o anlar kamerada

BURSA'da bir kişi, sahibi olduğu köpeği ATV'ye bağlayıp sürükledi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da bir kişi, kangal cinsi köpeğini ATV motoruna bağladı. Daha sonra motorunu çalıştıran kişi, hareket ederek köpeği sürükledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.