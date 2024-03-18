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        ATV'sine bağladığı köpeğini sürükledi; o anlar kamerada

        BURSA'da bir kişi, sahibi olduğu köpeği ATV'ye bağlayıp sürükledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 19:29 Güncelleme: 18.03.2024 - 19:35
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        ATV'sine bağladığı köpeğini sürükledi; o anlar kamerada
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        BURSA'da bir kişi, sahibi olduğu köpeği ATV'ye bağlayıp sürükledi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bursa'da bir kişi, kangal cinsi köpeğini ATV motoruna bağladı. Daha sonra motorunu çalıştıran kişi, hareket ederek köpeği sürükledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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