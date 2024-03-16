Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        16 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis istemi

        BURSA'da, arkadaş grubuyla alkol aldıktan sonra gittikleri evde C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, arkadaş grubuyla alkol aldıktan sonra gittikleri evde C.Ç. (16) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İlker Sertel (37), 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mahkemede ifade veren C.Ç., Sertel'in aldığı içkilerden iki bardak bira içtiğini belirterek, “Kendimi kötü hissetince B.Ç. beni uyumam için yatırdı. Bu sırada, sadece İlker Sertel'in şort ile yanıma geldiğini hatırlıyorum. Sabah karnım ağrıyınca annem ile hastaneye gidince, cinsel istismara uğradığım ortaya çıktı” dedi. 2 çocuk babası Sertel ise C.Ç. ile kendi isteği ile ilişkiye girdiğini öne sürdü.

        Olay, geçen yıl aralık ayında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. C.Ç., arkadaşları Ç.U., B.Ç., Enes ve B.Ç.'nin ağabeyim diye tanıttığı İlker Sertel ile gezmek için Mudanya'ya gitti. Burada 'bira' içen C.Ç. ve arkadaşları sohbet etmek için B.Ç.'nin evine geçti. Evde, başı dönüp kendini kötü hisseden C.Ç. odaya geçerek uyumak istedi. Gece ağlayarak uyanan C.Ç.'yi, iddiaya göre, İlker Sertel otomobili ile Bursa'ya getirip evinin yakınında bıraktı. C.Ç., cep telefonu ile annesini arayıp yardım istedi. Annesinin yönlendirmesiyle geceyi komşularında geçiren C.Ç., sabah geldiği evinde karnının ağrıdığını söyledi. Annesi tarafından özel hastaneye götürülen C.Ç.'nin yapılan kontrollerde cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

        ‘BANA 19 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ’

        Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan İlker Sertel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturması sonunda Sertel hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Sertel., mahkemedeki savunmasında, "Hakim bey iki kızım var. B.Ç olayın yaşandığı gün öğle saatlerinde beni aradı. Ç.U ve C.Ç. adında iki 'eskort' kız olduğunu söyleyip eğlenmeye gitmemizi önerdi. Bekar olduğum için kabul ettim. C.Ç. ve Ç.U. gerçekten normal değillerdi. Alkol aldıktan sonra eve geçtik. C.Ç. bana 19 yaşında olduğunu söyledi. Sonra gelip beni öptü. Kendi rızası ile ilişkiye girdik. Zorla bir şey yapmadım” dedi. Bipolar hastalığı olduğunu söyleyen Sertel, yaşanan bu olaydan sonra çok yıprandığını belirterek tahliyesini istedi.

        'BENİ BİR ÇÖP GİBİ YOLUN KENARINA ATTILAR'

        Duruşmada psikolog eşliğinde ifade verirken anne ve babasının dışarı çıkmalarını isteyen C.Ç., İlker Sertel'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, "Mudanya'da eğlendikten sonra İlker Sertel, B.Ç. ve bizimle olan Enes isimli bir kişi ile B.Ç.'nin ilçedeki evine gidelim diye ısrar etti. Gittiğimizde bir şeyler olacağını anladım. Bir başka odaya geçerek telefonumu şarj etmek istedim. Bu sırada kendimi kötü hissedince B.Ç. yanıma gelerek beni yatağa yatırdı. O sırada İlker'in şort ile yanıma geldiğini hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Yaklaşık bir saat sonra uyandım. Çok kötüydüm. Ağlayarak eve gitmek istedim. İlker kullandığı otomobil ile beni evimin yakınındaki okulun önüne çöp gibi attı. Araçta B.Ç. de vardı. Gecenin bir saatinde sokakta yalnız kalınca annemi cep telefonum ile aradım. Sabah kalkınca karnımda şiddetli ağrı vardı. Anneme beni doktora götürmesini söyledim. Özel hastaneye gittiğimizde cinsel istismara uğradığım ortaya çıktı. Sonra da polise gidip şikâyetçi olduk” dedi. C.Ç. ifadesinde olay günü içtiği iki şişe biranın içinde başka bir madde konulmuş olabileceğini de sözlerine ekledi.

        Mahkeme heyeti, İlker Sertel'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bursa'da meslek lisesi öğrencileri turşu suyundan sıvı gübre üretti
        Bursa'da meslek lisesi öğrencileri turşu suyundan sıvı gübre üretti
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'daki iftar programında konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'daki iftar programında konuştu:
        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan (2)
        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan (2)
        Bakan Yumaklı, Balıkesir'de "Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni"nde...
        Bakan Yumaklı, Balıkesir'de "Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni"nde...
        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan
        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan
        Harmancık'ta çiftçilere 8 ton aspir tohumu dağıtıldı
        Harmancık'ta çiftçilere 8 ton aspir tohumu dağıtıldı