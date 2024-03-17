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        Mustafa Varank ve Alinur Aktaş vatandaşlarla sahurda buluştu

        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Abdal Meydanı'nda vatandaşlarla sahur yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 05:20 Güncelleme: 17.03.2024 - 05:25
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        Mustafa Varank ve Alinur Aktaş vatandaşlarla sahurda buluştu
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        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Abdal Meydanı'nda vatandaşlarla sahur yaptı. Seçim döneminde verdikleri sözleri 1 Nisan itibariyle yerine getirmek için çalışacaklarını belirten Varank, “Biz, söz verince sözünde duranlardanız. İnşallah en güzel şekilde 31 Mart akşamından sonra, 1 Nisan'dan itibaren aynı hızla, aynı heyecanla, aynı coşkuyla yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki, sizler bizim yanımızda olun." dedi.

        AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, vatandaşlarla Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi Abdal Meydanı'nda sahur programında buluştu. Alinur Aktaş’ın sosyal medya hesabından “Gençler konum bildiriyorum. Gelenekseli bozmadık, bu gece saat 02.00’de Mustafa Varank bakanım ile Abdal’dayız. Kimler sahurda bize katılıyor? Tahanlılar ve simitler benden. Çaylar da sizden olsun mu Sayın Bakanım?ö diye sordu. Aktaş’ın çağrısına sosyal medya hesabından cevap veren Mustafa Varank ise, “Bu Ramazan da gençlerle Abdal’da buluşuyoruz. Bursa’nın tüm gençlerini bu gece 02.00’de Abdal’da sahura bekliyoruz. Tahanlılar ve simitler Alinur Aktaş başkandan… Çaylar benden…” diyerek vatandaşları davet etti.

        ‘BİZ SÖZ VERİNCE SÖZÜNDE DURANLARDANIZ’

        Programa birlikte gelen Alinur Aktaş ile Mustafa Varank, burada vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda partilinin de katıldığı sahur programında konuşan Varank, 1 Nisan'dan itibaren aynı heyecanla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Eksiklerimiz elbette var. Yavaş kaldığımız noktalar elbette var. Bitirmekte biraz geç kaldığımız hususlar elbette var ama emin olun biz vaatlerimizi verip de ondan sonra gazeteci sorduğunda 'Öyle bir şey mi dedim ya? Ben hatırlamıyorum' diyenlerden değiliz. 'Sen şu icraatı yapacaktın?' diye sorulduğunda, 'Hatırlamıyorum, kelimesi kelimesine ben nasıl bileyim?' diyenlerden değiliz. Biz söz verince sözünde duranlardanız. İnşallah, en güzel şekilde 31 Mart akşamından sonra 1 Nisan'dan itibaren aynı hızla, aynı heyecanla, aynı coşkuyla yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki sizler bizim yanımızda olun." dedi.

        ‘YENİ DÖNEMDE YENİ SÜRPRİZLER VAR’

        Abdal Meydanı’nda Bursa tahanlısı ve simit ile sahur etkinliğini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirten Alinur Aktaş ise, "Göreve geldiğim günden beri 'Genç kardeşlerimizle alakalı neler yapabiliriz? Nasıl yenilikler, nasıl ayrıcalıklar ortaya koyabiliriz?' diye ekip arkadaşlarımızla beraber hep bunun hesabını yaptık. Bu heyecanla 16 tane gençlik merkezi açtık. Hepsi Allah'a şükürler olsun dolup dolup taşıyor. Gençlerimizin hayatına dokunmak için ana kucaklarından başlayıp YKS kurslarına, meslek lisesi burslarından üniversite burslarına varana kadar ciddi çeşitlendirme yaptık. Yeni dönemde yeni sürprizler var. İnşallah Rabbim nasip ederse 31 Mart akşamı sizin de güçlü desteğinize yolumuza devam edersek ki hiç şüphemiz yok. Allah'ın izniyle ben onun devam edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah, 1 Nisan sabahından itibaren hem gençlerimize hem emeklilerimize hem de Bursa'da yaşayan her bir kadınımıza, erkeğimize, insanımıza hizmet etmek, onların hayatına değer katmak için var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın." açıklamasında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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