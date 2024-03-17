Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Ali Şakacı, Erhan Fürsel, Didem Süer
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 12, Neal 8, Michineau 11, Semih Erden 3, Berk Can Akın, Brown 7, Mutaf 12, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 10
Galatasaray Ekmas: Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 11, Sadık Emir Kabaca 8, Halilovic 4, Bost 22, Cartwright 6, Efe Vatan 2, Yeboah 7, Rafi Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer , Mccormack 6, Göksenin Köksal 12
1. Periyot: 17-21
Devre: 31-43
3. Periyot: 48-63
BURSA
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