Bakan Fidan: Türkiye artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülkedir

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, “Türkiye her alanda, sözcüğün tam anlamıyla çağ atladı. Türkiye artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülkedir. Bunu terörle mücadele stratejimizde de görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Bağdat'taydık. PKK'nın, Irak'ın çıkarlarına aykırı hareket eden ve orada da müsaade edilmemesi gereken bir örgüt olduğunu, ilk defa bu süreç sayesinde muhataplarımız kabul ettiler. Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimiz ve koordinasyon toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer’in lansman programına katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya geldi. BAL-GÖÇ Genel Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Fidan, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Mudanya ilçesine geldi. Partisinin ilçe belediye başkan adayının projelerini anlattığı sunumun ardından kürsüye çıkan Fidan, “Mudanya milli tarih ve kimlik şuurumuz açısından çok müstesna bir yere sahip. 11 Ekim 1922’de Anadolu'yu boyunduruk altına alma oyunlarını bozduğumuzu, ilk defa yazılı olarak Mudanya'da kayda geçirdik. Milletimiz bu vesileyle, kahramanlığı ve vatanseverliği sayesinde, tarihin akışını değiştirebileceğini dünyaya göstermiş oldu. Bizler bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehitlerimizden, gazilerimizden, tarihimizdeki bütün kahramanlardan aldığımız emaneti, daha yukarılara taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bir milli şahlanış sürecindeyiz. Türkiye'miz gerektiğinde oyun kuran, gerektiğinde oyunu bozan, adaletsizliklere boyun eğmeyen güçlü bir siyasi duruş sergiliyor. Her zaman söylediğim bir hususu burada sizlere tekrar ifade etmek isterim. Bir ülkenin kahramanları hep vardır. Bu topraklar, askerinden öğretmenine, bilim insanlarından meclisine, askerinden istihbaratçısına, hayatın her alanında, her dönem farklı kahramanlar çıkarmıştır. Bizler zor zamanlarda ortaya çıkan liderler sayesinde, güçlüklerin geride bırakılmasına ve yeni dönemlere yelken açılmasına tarih boyunca defalarca şahitlik etmiş bir milletiz. Son 21 yılda Türkiye'mizin hangi noktadan nereye geldiğini, nasıl bir sıçrama kaydettiğini, hepimiz gayet iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü Türkiye artık hakikaten sadece bölgesinde değil, uluslararası düzeyde de önemli bir aktöre dönüşmüştür. Bildiğiniz gibi 21 yıldır, bildiğiniz veya bilmediğiniz işin doğası gereği, birçok cephede görev almış bir kardeşiniz olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimiz ve milletimiz için, gece gündüz nasıl mücadele ettiğine, nasıl çalıştığına yakinen şahitlik etmiş biriyim. Türkiye'de siyasetin ve toplumsal hayatın her alanındaki vesayet zincirlerinin kırılması Sayın Cumhurbaşkanımızın azmi ve kararlılığıyla mümkün olmuştur” diye konuştu.

‘TÜRKİYE HER ALANDA ÇAĞ ATLADI’

Türkiye’nin son 21 yılda her alanda çağ atladığını söyleyen Fidan, “Son 21 yılda terörle mücadelede ve Milli Güvenlik Sistemimizde daha önce eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attık. Türkiye her alanda sözcüğün tam anlamıyla çağ atladı. Savunma Sanayinde yüzde 20 olan yerlilik ve millilik oranını yüzde 80’lere taşıdık. Küresel savunma ürünleri ihracatı endekslerinde rekor kıracak noktalara geldik. Milletimizin teveccühü ile hayata geçirdiğimiz politikalar ve stratejiler vasıtasıyla, her alanda çıtayı yükselterek ve refah seviyemizi arttırarak çok şükür yepyeni bir çığır açtık. Milletimizin refah, huzur ve güvenliğini artırırken, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de ihmal etmedik. Şükürler olsun ki icraatımızın ve çalışmalarımızın semerelerini de alıyoruz. Dünyada krizlerin, çatışmaların, hatta savaşların artma eğiliminde olduğu bir dönemdeyiz. Milli menfaatlerimizi korumak için gidişatı iyi ve doğru okumamız gerekiyor. Mevcut dünya düzeni, küresel adaletsizlikle, krizlerle, savaşlarla baş edemiyor. Kendini güncellemeyen mevcut sistem, yaşanan sorunların da kaynağı haline gelmiş durumdadır. Mevcut sistemin acizliği Gazze'de tamamen ifşa olmuştur. İsrail'in mezalimine seyirci kalan bu sistem, Ukrayna'daki savaşı da engelleyemiyor. Tersine teşvik ediyor. Bu sistem bırakın adaleti tesis etmeyi, küresel düzeydeki eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Hegemon güçler sadece emperyal gündemleriyle meşgul oluyorlar. Terör örgütlerini, vekil örgütleri ve diğer yerel vesayet unsurlarını, taşeron olarak kullanmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE, YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ KURULMASI İÇİN ÖNCÜ ROL ÜSTLENMİŞ DURUMDADIR’

Konuşmasında, MİT Başkanlığı dönemindeki çalışmalarından örnek vererek, terörle mücadelede gelinen noktaya da değinen Fidan, şunları söyledi:

“Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların tümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun boşa çıkardık. MİT'teki görevim sırasında arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz kendi aramızda bir konsept vardı. Terörle mücadeleyle alakalı. Sadece karşımıza çıkan teröristle uğraşmayacağız, peşine düştüğümüz teröristleri yakalayıp gerekeni yapacağız diye. Öyle de yaptık. Dış politikamıza bunu uyguladığımız zaman, sadece önümüze çıkan tehditlerle değil, aynı zamanda ülkemiz için gerekli olan fırsatları, imkanları, milli menfaatleri, dünyanın neresinde olursa olsun bulup elde edeceğiz. Sadece uluslararası sistemin önümüze çıkardığı engellerle vaktimizi harcamayacağız, mücadele ederken, ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz için iyi olanın da peşinden koşacağız. Fırsatların da peşinden koşacağız. İşte bu yüzden Türkiye artan imkan ve kabiliyetleriyle, adalet ve vicdan temelinde yeni bir dünya düzeni kurulması için öncü rol üstlenmiş durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ söyleminin, dünyanın her köşesinde karşılık bulması asla boşuna değil. Türkiye artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülkedir. Bunu terörle mücadele stratejimizde de görüyoruz. Hükümetimizle, askerimizle, güvenlik güçlerimizle, terörle mücadelede son 21 yılda kaydedilen mesafe apaçık ortadadır. Terör illetini sadece ülkemizden değil, sınır ötemizden de temizleme çabalarımız tüm hızıyla devam ediyor.”

‘IRAKLI KARDEŞLERİMİZLE İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK’

Terörle mücadelede Irak’la yapılacak iş birliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, “Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Bağdat'taydık. Hem kendi sınırlarımız içinde, hem sınırlarımız dışında terörist unsurları temizleme irademizi Iraklı mevkidaşlarımızla paylaştık. Onlardan da bu konuda bizimle birlikte ortak hareket edeceklerine dair söz aldık. PKK'nın, Irak'ın çıkarlarına aykırı hareket eden ve orada da müsaade edilmemesi gereken bir örgüt olduğunu, ilk defa bu süreç sayesinde muhataplarımız kabul ettiler. Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimiz ve koordinasyon toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.

‘OYUN BOZUCULUK, LİDERLİK VE DURUŞ GEREKTİRİYOR’

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri işaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Oyun bozuculuk, liderlik ve duruş gerektiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonuyla, bu milletin zaten var olan kahramanlarını, evlatlarını, ez cümle bütün neferlerini büyük bir dava etrafında birleştirdi. Bursa, Kayı Boyu'na ev sahipliği yapmış, Osmanlı Devleti'ne de başkentlik yapmış bir şehir. Mudanyalı kardeşlerimiz, kahraman liderlere, cengaverlere, vizyoner devlet adamlarına son derece aşikardır. Bunun en önemli işaretlerinden biri de son 21 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve belediye başkanlığı görevini yürüten diğer dava arkadaşlarımıza gösterilen sonsuz güvendir. Şimdi söz sırası sizde. Biliyorsunuz uzun yıllardır Bursa'mıza var gücüyle hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Bey tekrar aday. Bu emaneti inşallah tekrar kendisine tevdi edeceğinize canı gönülden inanıyorum. Az önce lansmanını dinlediğimiz genç, dinamik ve enerjik kardeşimiz Gökhan Dinçer de inşallah sizin teveccühünüzle bu emaneti layığıyla taşıyacaktır. Buna da inancımız, güvenimiz tamdır. Benden önce konuşmacı olan Mustafa Bey, çok önemli bir konunun altını çizdi. İlçe belediye başkanları, büyükşehir belediyesiyle, büyükşehrin merkez hükümetle olan ilişkisi, koordinasyonu ve uyumu, gerçekten vatandaşımıza en ideal hizmetin götürülmesinde kilit hususlardan biridir. Diğeri ise büyük bir samimiyetle, ihlasla, enerjiyle, öngörüyle vizyonla çalışmadır ki ben bunu Gökhan kardeşimizde görüyorum. Ben tekrar sizlerin sağduyunuz, hizmet, hikmet ve irfanınızla doğru tercihi yapacağınıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.