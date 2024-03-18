İnegöl'de devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, döner kavşakta çarpışan otomobillerden birinin ters devrildiği kazada 2 çocuk yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, döner kavşakta çarpışan otomobillerden birinin ters devrildiği kazada 2 çocuk yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Yahya A. idaresindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, kavşak içinde karşı yönden gelen Hamza Ç'nin kullandığı 16 PL 961 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ders devrilen Hamza Ç. yönetimindeki otomobilde bulunan Muhammed Taha Ç. (6) ve Metehan A. (6) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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