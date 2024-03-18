İnegöl'de polisten kaçarken kaza yapan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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