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        Bursa'nın içme suyu barajlarının doluluğu rekor seviyeye ulaştı

        Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdaki doluluk, sonbahar ve kış yağışlarıyla büyük oranlarda arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:51
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        Bursa'nın içme suyu barajlarının doluluğu rekor seviyeye ulaştı
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        Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdaki doluluk, sonbahar ve kış yağışlarıyla büyük oranlarda arttı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2023'ün sonbahar aylarından itibaren yağışlarda gözlenen istikrarlı tablo, içme suyu barajı havzalarını besleyerek önemli bir seviyeye taşıdı.

        Kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk, rekor seviyede yükseldi.

        Son ölçümleme raporlarına göre Doğancı Barajı'ndaki doluluk yüzde 89, Nilüfer Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 100'e ulaştı.

        Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi 1 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 4 kat arttı, Nilüfer Barajı ise sıfır noktasındayken bu yıl yüzde 100'e çıktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, barajlardaki doluluğun rahatlatıcı seviyelerde olmasının, beraberinde rehaveti getirmemesi uyarısında bulundu.

        Aktaş, tasarrufun elden bırakılmaması ve aynı titizlikte su kullanımına devam edilmesi çağrısı yaptı.

        İçme suyu hatlarındaki iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yıllar içinde hız kazanmasıyla 1995'te yüzde 65'lerde olan sudaki kayıp kaçak oranının 2023 sonunda kent merkezinde yüzde 20'nin altına düşürüldüğünü bildiren Aktaş, bu konuda yapılan etkin mücadele sayesinde 29 yılda 3 barajlık su tasarrufu sağlandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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