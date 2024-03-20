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        Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcular gözaltına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, müşterilerin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceğini söyleyip topladığı altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcular gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:57
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        Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcular gözaltına alındı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, müşterilerin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceğini söyleyip topladığı altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcular gözaltına alındı.

        Hürriyet Mahallesi'nde kuyumculuk yapan ve müşterilerine kar payı vereceğini söyleyerek karşılığında para ve altın alıp kayıplara karışan İ.K. ile eşi Ö.K. Bolu'da, M.Y. ise Bursa'da yakalandı.

        Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan mağdur sayısının 15'ten 55'e çıktığı belirtildi.

        Kar payı vadeden kuyumcuya altın ve para veren 15 kişi, kuyumcu dükkanının kapalı olmasından şüphelenip şikayetçi olmuş, polis ekiplerince yapılan çalışmada kuyumcu dükkanı sahiplerinin kaçtığı belirlenmişti.

        Kişi başı 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldığını iddia eden 15 kişi, kuyumcu sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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