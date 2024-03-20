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        Bursa'da kırsal mahalledeki ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:03 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:03
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        Bursa'da kırsal mahalledeki ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kırsal Çavuş Mahallesi'nde Mustafa T'ye ait tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

        Alevlerin bacayı sardığı evdeki 4 kişi, dışarı çıkararak itfaiyeden yardım istedi.

        Yangına ilk müdahale, Bursa Büyükşehir Belediyesince mahalleye tahsis edilen tankerle yapıldı.

        Karacabey İtfaiye Grup Amirliği yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın sırasında dumandan etkilenen Mustafa T'nin eşi Sema T. ile Halil Y, Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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