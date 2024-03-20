Bursa'da motosikletle seyir halindeyken tabancayla ateş eden kişi yakalandı

Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin H.A. (22) olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'nden Yarhisar Mahallesi'ne motosikletle seyir halindeyken tabancayla ateş eden kişinin bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine çalışma başlattı.

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