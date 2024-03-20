Bursa'da otoyolda hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Bursa'da, otoyolda hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da, otoyolda hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-İzmir otoyolunda özel şirkete ait tel çit, demir kazık bariyerler ve yoldaki demir direklerin kesilmiş, cİvataların da sökülmüş olduğunu fark etmesiyle çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında hırsızlık olaylarına karışan 5 suç kaydı bulunan M.A. (38) ve 6 suç kaydı bulunan C.G. (29) yakalandı.
Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada ise suç aletleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.
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