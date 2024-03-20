Bursa'da otoyolda hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada ise suç aletleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-İzmir otoyolunda özel şirkete ait tel çit, demir kazık bariyerler ve yoldaki demir direklerin kesilmiş, cİvataların da sökülmüş olduğunu fark etmesiyle çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.