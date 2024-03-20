Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik (4)

'BİZ,ÜLKEMİZİN TARİHİNE DE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik ilçesinde düzenlenen iftarı katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan 'İznik Roma Tiyatrosu-İstanbul Kapı-Yenişehir Kapı'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Türkiye tarihine ve geçmişine de sahip çıkıldığını belirten Uraloğlu, “Buradaki iç içe giren kemerlerin nasıl kesiştiğini ve düz bir arazide nasıl bir yapının yükseltinin, yükseltildiğini gerçekten çok hoşuma giderek gördüm ve çok da mutlu oldum. Bu eserin ortaya çıkarılması, bir gayretin, bir ilginin sonucudur. Artık ülkemizde biz sadece insanları ulaştırmıyoruz. Sadece seyahat ettirmiyoruz. Gerçekten her dönemde olan, ülkemizin, vatanımızın, topraklarımızın biz tarihine de, geçmişine de sahip çıkıyoruz'' dedi.