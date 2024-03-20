Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik (3)

‘ADETAKENT İÇİ RAYLI SİSTEM FIRTINASI ESTİRİYORUZ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Emek- Şehir Hastanesi Metro Hattı İlk İstasyonu’nun açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kent içi raylı sistem fırtınası estirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “2002 yılından bu yana, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehirlerimizi hızlı trenlerle birbirlerine bağlarken, şehir içi raylı sistemleri de birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda adeta bir kent içi raylı sistem fırtınasını da estiriyoruz. Ülke genelinde inşa ettiğimiz kent içi raylı sistem hattı uzunluğumuz 433 kilometre oldu. Sadece İstanbul’da bu sene 34 kilometrelik raylı sistem hattını hayata geçirdik. İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da toplam 47 kilometrelik bir hattın çalışmasını devam ettiriyoruz bir taraftan da. Şimdi Bursa’da hayata geçirdiğimiz Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı’nın ilk kısmı, Emek İstasyonu-Balat İstasyonu arasını ve Balat İstasyonu’nu tamamlamanın da sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

‘BURSA’YA 202 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK’

22 yıllık iktidarları döneminde Bursa’ya yapılan ve devam eden yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

“2002 yılından bu tarafa, Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına tam 202 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bölünmüş yol uzunluğumuzu 609 kilometreye çıkardık. Yine bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu 787 kilometreye çıkardık. İstanbul- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolumuzu bitirdik. Bursa Çevre Otoyolunu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Sınırı Yolumuzu, Bursa yine Devlet Yolu, İzmir Yolumuzu bitirdik. Önemli güzergahlarımızı tamamladık. Az önce de Çalı-Kayapa-Hasanağa İl Yolu’nun 2’nci Etabı’nı bitirdik. Diğer etaplarıyla ilgili de yine büyükşehir belediyemizle gerekli iş birliği içerisinde çalışmalarımızı önümüzdeki dönemlerde yürüteceğiz. Mevcut halinde 2.9 kilometre bölünmüş yolun 14 kilometresi tek yol olmak üzere, 16.9 kilometresi hizmet veren Çalı Yolumuzun tamamını inşallah bölünmüş yol haline getireceğiz. Bursa'yı hızlı tren ağına katacak çalışmaları da başlattık. Bursa-Ankara Hızlı Tren hattımızı Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometrelik hızla, inşallah bitirdiğimizde işletmeye açacağız. Önümüzdeki senenin sonu inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız. 201 kilometrelik tam bir hattı bitiriyoruz. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde, biz Ankara-Bursa arasını 2 saat 15 dakikaya, yine Bursa-İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız, hızlı, yüksek hızlı tren konforuyla. Hiç şüphesiz Bursa'da devam etmekte olan en önemli ulaşım projelerimizden biri de açılışını yapacağımız Emek Yüksek Hızlı Tren Garı-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosudur. Projemiz sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro Hattı, yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarı'nı geçerek, Yüksek Hızlı Tren Garı ve nihayetinde Şehir Hastanesi’ne ulaşacak. Saatte 80 kilometre tasarım hızı ile günlük tam 110 bin yolcuya inşallah hizmet edecek. 4 istasyondan oluşan hattımız 4,9 kilometre uzunluğunda olacaktır. Yapımı devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile metromuzu entegre ederek, Bursalılara hızlı tren erişimi için konforlu ve dakik bir ulaşım tesis edeceğiz. Yeni projemize Bursaray batı hattında yer alan mevcut Uludağ Üniversitesi İstasyonu'nda da üniversite arazisinde yapılacak olan Depo Hattından 1100 metrelik bir uzunlukla da bütün raylı sistemlerin bakım onarımını inşallah gerçekleştirmiş olacağız bu şekilde.”