Gülbahçe Beyaze Çalışkan Aile Sağlığı Merkezi ve 38 No'lu Acil Sağlık Hizmet İstasyonu açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince, hayırsever iş adamı Davut Çalışkan’ın destekleriyle hayata geçirilen "Gülbahçe Beyaze Çalışkan Aile Sağlığı Merkezi ve 38 No'lu Acil Sağlık Hizmet İstasyonu" törenle hizmete açıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, güzel eserin mahalleye, ilçeye ve Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.

Yaptıkları hizmetlerin birer marka olduğunu belirten Ala, “Bu eserin meydana gelmesinde devlet-millet işbirliği var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum. Hayırsever Davut Çalışkan’a ise tebrikimi, teşekkürümü, minnettarlığımı sunuyorum. Ne güzel bir memleketimiz var. Hizmet bizim işimiz. Belediye başkanlarımız canla başla çalışıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe de Bursa’nın güzel bir açılışa daha ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Bu açılışı uzun zamandır beklediklerini anlatan Altepe, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa güzel ve özellikli bir şehirdir. Bursa’da yaşamak bir şans. Bu eserleri bırakmak hepimize nasip oldu. Bundan sonra da buna benzer eserler verilmeye devam edilecek. Hastane ayarında sağlık merkezinin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa’ya, bölgemize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Bayezid Han tarafından 1397'de yaptırılan "Yıldırım Darüşşifası"nın Osmanlı Devleti’nin ilk hastanesi olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Darüşşifanın bugün bile şifa dağıtmaya devam ettiğini vurgulayan Aktaş, Bursa’nın hem sakinlerine hem de misafirlerine sağlık turizmi açısından zengin imkanlar sunduğunu belirtti.

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe zamanında başlayıp kendi döneminde çalışmaları süren eserin bugün ortaya çıktığını ifade eden Aktaş, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren muhtarımız ve mahalle sakinlerinin özellikle ifade ettiği konuydu. Davut Çalışkan daha öncesinde okul yaptırmış bir büyüğümüz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Allah sayılarını arttırsın. Hayırseverlik için ele cebe tam atmak lazım. Davut Çalışkan bunu başarabilen ve becerebilen hayırseverlerden birisidir. Nihayetinde İl Sağlık Müdürlüğünün de destekleriyle hekimlerimiz hizmet vermeye başladığı bir alana dönüştü. Mini hastane gibi oldu desek hiç mübalağa olmaz."

- "Yeni dönem kentsel dönüşüm dönemidir"

Bursa Büyükşehir Belediyesinin çok önemli sağlık hizmetleri sunduğunu anlatan Aktaş, Evde Sağlık Biriminin 156 personel, 48 binek araç ve 20 ambulansla tam bir sağlık ordusu gibi görev yaptığını dile getirdi.

17 ilçedeki evde sağlık hizmetleri kapsamında 79 bin doktor muayenesi, 135 bin fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, 336 bin hemşirelik hizmeti, 235 bin bakım ve refakat hizmeti, 16 bin sosyal inceleme ve 20 bin psikolojik destek hizmeti sunulduğunu aktaran Aktaş, şöyle devam etti:

“Bunun yanında 12 bin hastanın evine temizlik hizmeti verilirken, bini şehir dışı olmak üzere toplam 178 bin hastanın da ambulansla hastaneye sevki sağlandı. Hikmet Şahin döneminde başlayıp, Recep Altepe döneminde geliştirilmiş, dönemimiz itibarıyla da artırılarak devam eden bu tip projeler var. Bu merkezimiz toplamda 840 metrekare inşaat alanına sahip Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmet stasyonu, sağlık konusunda hastanelere gitmeden önce ihtiyaca cevap verecek. Davut Çalışkan’a ve evladı Cengiz Çalışkan’a çok teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 18 milyon küsur lira harcadık. Helali hoş olsun. Sizin aldığımız paraları size harcıyoruz. Yakınındaki yerde de 10 gün içinde park inşaatına başlıyoruz. Hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum bu kutlu şehirde Allah bu görev kapısını bizlere nasip etti. Tekrar halkımızın destek vereceğinden şüphem yok. Yeni dönem kentsel dönüşüm dönemidir. Yeni yollar açmak, yeni yeşil alanlar yeni parklar yeni sağlık ve eğitim alanları açmak bizim boynumuzun borcudur. Bu milletin derdiyle dertleniyoruz. Bu güzel mekan hayırlı uğurlu olsun.”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, hayırsever Davut Çalışkan’ın oğlu Cengiz Çalışkan ve Gülbahçe Mahalle Muhtarı Bayram Saygılı da katılımcılara hitap etti.

Davut Çalışkan İlkokulu Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu program, açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Konuşmaların ardından Efkan Ala ve Alinur Aktaş, hayırsever Davut Çalışkan ve eşi Beyaze Çalışkan’a günün anısına plaket takdim etti. Sağlık Merkezinde çalışan sağlık personeli de günün anısına hayırsever Çalışkan ailesine plaket ve çiçek verdi.

Hayırsever işadamı Davut Çalışkan’ın destekleriyle 640 metrekare alana inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi bölümünde 7 doktor muayene odası, 1 engelli odası, 2 gebe izleme odası, 2 aşılama odası, 2 acil müdahale odası, 1 emzirme odası, 1 laboratuvar ve kan alma odası, bekleme salonu, tuvaletler ve diğer birimler yer alıyor. 200 metrekare alana sahip Acil Sağlık Hizmet İstasyonu’nda ise personel dinlenme odaları, depo ve ortak alan, ambulans park alanı bulunuyor.