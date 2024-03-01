Bursa'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Bursa'da, bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis bulunan Y.C.S, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. ve 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.K, ekipler tarafından yakalandı.

"Hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından aranan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.