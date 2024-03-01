Motokuryenin, tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kameralarda
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir firmada kurye olarak çalışan motosikletlinin tek teker üzerindeki yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir firmada kurye olarak çalışan motosikletlinin tek teker üzerindeki yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Bir firmada motokurye olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen kişi, yolda tek teker üzerinde yolculuk yaptı. Kuryenin tehlikeli yolculuğu trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin, sosyal medyada yayınlanmasının ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, motorlu sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
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