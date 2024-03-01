650 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı

BURSA'da, bir evin tavan arasında saklanan 650 bin liralık ziynet eşyası ve dövizi çalan Rıdvan Z. (30), yakalanıp, tutuklandı. Olaydan 5 gün önce de bir depodan bisiklet ve kaynak makinesi çalan Rıdvan Z.’nin 54 suç kaydı olduğu tespit edildi. Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde 22 Şubat'ta bir depoya giren hırsız, kaynak makinesi ile bisiklet çaldı. İhbar üzerine adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek şüphelinin 54 suç kaydı olan Rıdvan Z. olduğunu belirledi. Rıdvan Z.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerine, 27 Şubat'ta ikinci bir hırsızlık ihbarı geldi. Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında, ev sahibi tarafından gizlenen, 15 Cumhuriyet altını, 50 çeyrek altın, 4 tam altın, 4 bin dolar, inci kolye ve 2 köstekli saat çalındı. Parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, bu olayın failinin de Rıdvan Z. olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Rıdvan Z.'nin bir apartman dairesinde saklandığını ve Balıkesir'e gitmek üzere hazırlık yaptığını tespit etti. 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda ekipleri görünce kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, Rıdvan Z.’nin çalınan, 650 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizler ile depodan aldığı bisiklet ve kaynak makineleri bulunup, sahiplerine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Rıdvan Z., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.