Bursa'da iş hanından 2 televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Kullanılmayan ancak içinde bazı eşyaların bırakıldığı iş hanının çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, geceleri bahçe kapısının üzerinden tırmanıp içeriye giren şüphelinin 4 suç kaydı bulunan Faruk S. (30) olduğunu belirledi.

Bursa'da kullanılmayan ancak içinde bazı eşyaların bulunduğu iş hanından 2 televizyon çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

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