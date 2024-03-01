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        İnegöl'de Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin bir apartman daia düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 02:48 Güncelleme: 01.03.2024 - 02:50
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        İnegöl'de Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin bir apartman daia düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile bekçiler, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak üzerindeki şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin, sokak üzerinde bir apartmana girdiği gören ekipler, binanın çevresini kuşatarak operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda kaçak yollarla gelen Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalanıp, gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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