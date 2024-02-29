BBDSO'dan "Türkiye-İtalya-Japonya Dostluk Konseri"
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Türkiye-İtalya-Japonya" dostluk konserinde, viyola sanatçısı Naoko Shimizu sahne aldı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Türkiye-İtalya-Japonya" dostluk konserinde, viyola sanatçısı Naoko Shimizu sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Alessandro Cedrone yönetti.
Bela Bartok ve Johannes Brahms’ın eserleri, BBDSO eşliğinde solist Naoko Shimizu tarafından seslendirildi.
Konser sonunda solist, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.
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