BBDSO'dan "Türkiye-İtalya-Japonya Dostluk Konseri"

Konser sonunda solist, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.

Bela Bartok ve Johannes Brahms’ın eserleri, BBDSO eşliğinde solist Naoko Shimizu tarafından seslendirildi.

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