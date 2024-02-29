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        BBDSO'dan "Türkiye-İtalya-Japonya Dostluk Konseri"

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Türkiye-İtalya-Japonya" dostluk konserinde, viyola sanatçısı Naoko Shimizu sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 23:43 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:43
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        BBDSO'dan "Türkiye-İtalya-Japonya Dostluk Konseri"
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Türkiye-İtalya-Japonya" dostluk konserinde, viyola sanatçısı Naoko Shimizu sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Alessandro Cedrone yönetti.

        Bela Bartok ve Johannes Brahms’ın eserleri, BBDSO eşliğinde solist Naoko Shimizu tarafından seslendirildi.

        Konser sonunda solist, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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