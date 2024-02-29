Özel'den Bahçeli'ye: Cumhuriyet düşmanlarına koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Devlet Bahçeli çıkmış bugün, 'Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruhunu mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş' diyor. Sayın Bahçeli, bilmen gereken bir şey var. 'Atatürk öldü' diyorsan, Atatürk, sen hani bu Cumhuriyet düşmanlarına, bu Atatürk'e husumet duyanlara, 'Kurtuluş Savaşı' yoktur diyenlere, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 'Bursa Çözüm Toplantısı ve Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde düzenlenen toplantıya CHP Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkan ve meclis üyesi adayları ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri katılırken, Özel, Bursa'da 31 Mart Yerel Seçimleri için yapılan anketlerde CHP’nin önde olduğunu söyledi. Anketlere bakmaktan keyif duyduğunu belirten Özel, "Bursa sokaklarındaki heyecanı görüyorum, ölçümler geliyor. Anketlere bakıyorum, keyifleniyorum. Geliyoruz, kazanıyoruz. Bursa bizi bekliyor. Bursa'da 2 tane kadın adayımız var. Gönül isterdi ki çok daha fazla olsun. Bursalı kadınlara söz olsun. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni aldıktan sonra, Bursa'daki elimizdeki 3 belediye sayısını çok daha yukarılara çıkardıktan sonra, çok daha fazla kadın adayla ve kadın belediye başkanlarıyla karşınızda olacağız. Bursa'ya söz veriyoruz. Bundan sonra Bursa'daki bütün gençleri, bütün kadınları Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya, aday adayı olmaya, aday olmaya, yönetimlerde yer almaya ve bu güzel Cumhuriyet kentini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerine uygun şekilde gençlere ve kadınlara emanet etmeye de söz veriyoruz" diye konuştu. BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ Özel’in gündeminde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar vardı. Bahçeli’ye tepki gösteren Özel şöyle konuştu:"Ben geçen grup konuşmasında 81 il başkanımızın gözüne baktım ve dedim ki 'Başkanlarım kalkın ayağa. Gidin memleketinize ve Atatürk'ün partisini iktidar yapın. Atatürk sizden bunu bekliyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılında kurucu kadroları memleketi işgalden kurtaranlar, düşmandan temizleyenler, bu memleketin kuruluşunu örgütleyenler, sizden bugün yüzyıl sonra memleketi bir daha kurtarmanızı, Cumhuriyeti bir daha kurmanızı bekliyor' dedim. Devlet Bahçeli çıkmış bugün, 'Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruhunu mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş' diyor. Sayın Bahçeli, bilmen gereken bir şey var. 'Atatürk öldü' diyorsan, Atatürk, sen hani bu Cumhuriyet düşmanlarına, bu Atatürk'e husumet duyanlara, 'Kurtuluş Savaşı yoktur' diyenlere, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere koltuk değneği olduğun gün, Atatürk senin için öldü."'ATATÜRK'ÜN ADINI ANMA SEN'MHP Liderinin açıklamaları üzerine eleştirilerini sürdüren Özel, "Onun eseriyle gurur duyanlar için, onun emanetini, canı pahasına savunmayı göze alanlar için, iktidarda olmasa yıllarca muhalefette kalsa da birkaç çıkar, birkaç iş, 3-5 mevkii için, partisinin kurultayını kaybetmemek için onu satmayanların partisidir. Atatürk bizim yüreğimizde yaşıyor, Sayın Bahçeli. Atatürk, Çanakkale'de dedesi kefensiz yatanların partisidir. Bu memlekette ilkokul 1'inci sınıfta 'Atatürk ölmedi, içimizde yaşıyor' şiirini okuyan ve gözü yaşlı bu şiiri yüreğinde hisseden 10 milyonlarda, 80 milyonda yaşıyor. Atatürk senin için öldü. Senin için ölsün zaten Atatürk. Atatürk'ün adını anma sen" diye konuştu. 'CHP’NİN VATANSEVERLİĞİNE LAF SÖYLEYECEK ADAMIN ALNINI KARIŞLARIZ'Cumhuriyet Halk Partisi'nin, DEM Parti ile ittifak yaptığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin partisidir, Atatürk'ün partisidir. CHP, Meclis’te bulunan her partiye aynı mesafededir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi esas olarak 6 okun partisidir. Siz dediniz diye, kimseyle konuşmadık. Siz istiyorsunuz diye onla düşmanlık yapıp, arkanıza dizilecek bir parti değil. Ama şunu bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir üyesinin milliyetçiliğine, devletçiliğine, halkçılığına, devrimciliğine, cumhuriyetçi ve vatanseverliğine laf söyleyecek adamın alnını karışlarız" ifadelerini kullandı. 'BİR NAZAR BONCUĞU GİBİ TEK DOĞRULARI İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İDİ, ONDAN DA ÇIKTILAR'Özel’in hedefinde AK Parti de vardı. AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında tek doğru icraatının, İstanbul Sözleşmesi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı, "AK Parti iktidarında 22 yıllık dönemde neyi doğru yaptılar diye bana sorsanız, İstanbul Sözleşmesi'ne imza koymaları, Meclis’e getirmeleri, hepimizin desteğiyle geçmesidir. Bir nazar boncuğu gibi tek doğruları varsa, AK Parti'ye takılacak bir maşallahı varsa buydu. Kadın katillerinin ve her fırsatta ‘Kadınları sahiplendirmek lazım’ diyerek aşağılayanların ittifakına ve onların bir avuç oyuna tamah ettikleri için, bir gün tek başına İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Dün 8 kadın hayatını kaybetti. O 8 kadının kanı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanın ve buna alkış tutanların elindedir" dedi. SAĞLIK MÜZESİ’NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, BAOB’daki toplantının ardından Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Özel, "Buraya siyaset yapmaya gelmedik. Bazı insanlar hayatlarının en kıymetli dönemlerini toplum yararına ayırır. Müzecilik, koleksiyonerlik, zaman içerisinde değer kazanan evrakları, metaları biriktirmek, gelecek kuşaklara aktarmaya çalışmak herkesin işi değildir. Ciddi bir adanmışlık ister. Ben Ceyhun İrgil’i milletvekili olduktan 7-8 gün sonra tanıdım. ‘1 dönem yapıp bırakacağım’ dedi. Bugün bulunduğu makamımı bana daha öncesinde layık gören, beni teşvik etmeye çalışan değişik bir dosttur. İlk kez önde protokolde oturduğunu görüyorum, ilk kez takım elbiseyle görüyorum. Bu önemli eser için Ceyhun İrgil ve adını sayamadığım herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. ÖZEL’DEN ERDEM’E TEŞEKKÜRYeniden aday gösterilmeyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e de teşekkür eden Özel, "Bu dönem adayımızla, Turgay Erdem el ele burada. Siyasetin uzun bir koşu olduğunu biliyor, vatan sevgisiyle, parti sevgisiyle yapılan bir şey olduğunun farkında. Nilüfer’e yaptığı tüm katkılar için Turgay Erdem’e minnettarız. Siyasette birlikte olacağımıza, birlikte omuz omuza olacağımızdan son derece memnunum. Bundan önce yapılan iyi işlerin devamı, Nilüfer Belediye başkan adayımız Şadi Özdemir’in taahhüdüdür" diye konuştu.