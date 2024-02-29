Bursa'daki kazada yaralanan milli karateci Emir Buğra Gencan hastanede yaşamını yitirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli sporcunun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaşarak, ailesi, sevenleri ve karate camiasına başsağlığı diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 84 kilo sıkletinde mücadele eden karateci Gencan, hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım ilçesinde, 24 Şubat'ta Şükraniye Mahallesi'nde seyreden Türkiye 21 Yaş Altı Erkekler Karate Milli Takımı sporcusu Gencan'ın kullandığı motosiklet, bir otomobille çarpıştı.

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