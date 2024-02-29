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        Bursa'daki kazada yaralanan milli karateci Emir Buğra Gencan hastanede yaşamını yitirdi

        Bursa'da 5 gün önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 20 yaşındaki milli karateci Emir Buğra Gencan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:09
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        Bursa'daki kazada yaralanan milli karateci Emir Buğra Gencan hastanede yaşamını yitirdi
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        Bursa'da 5 gün önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 20 yaşındaki milli karateci Emir Buğra Gencan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Yıldırım ilçesinde, 24 Şubat'ta Şükraniye Mahallesi'nde seyreden Türkiye 21 Yaş Altı Erkekler Karate Milli Takımı sporcusu Gencan'ın kullandığı motosiklet, bir otomobille çarpıştı.

        Motosikletten savrularak ağır yaralanan genç karateci, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 84 kilo sıkletinde mücadele eden karateci Gencan, hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli sporcunun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaşarak, ailesi, sevenleri ve karate camiasına başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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