Atölyede devrilen kerestelerin altında kalan 15 yaşındaki İyat yaralandı

BURSA'nınİnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu İyat H. (15), üst üste sıralanarak kesime hazır hale getirilen kerestelerin üstüne düşmesiyle yaralandı. Sol bacağında derin kesikler oluşan İyat H. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.Olay, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Suriye uyruklu İyat H., atölyede çalıştığı sırada, kesime hazır hale getirilmek üzere üst üste sıralanan keresteler düştü. Kerestelerin altında kalarak yaralanan İyat H., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sol bacağında derin kesikler oluşan İyat H.'nin ameliyata alındığı öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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