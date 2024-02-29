Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Atölyede devrilen kerestelerin altında kalan 15 yaşındaki İyat yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu İyat H. (15), üst üste sıralanarak kesime hazır hale getirilen kerestelerin üstüne düşmesiyle yaralandı. Sol bacağında derin kesikler oluşan İyat H. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.Olay, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Suriye uyruklu İyat H., atölyede çalıştığı sırada, kesime hazır hale getirilmek üzere üst üste sıralanan keresteler düştü. Kerestelerin altında kalarak yaralanan İyat H., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sol bacağında derin kesikler oluşan İyat H.'nin ameliyata alındığı öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atölyede devrilen kerestelerin altında kalan 15 yaşındaki İyat yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu İyat H. (15), üst üste sıralanarak kesime hazır hale getirilen kerestelerin üstüne düşmesiyle yaralandı. Sol bacağında derin kesikler oluşan İyat H. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.Olay, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Suriye uyruklu İyat H., atölyede çalıştığı sırada, kesime hazır hale getirilmek üzere üst üste sıralanan keresteler düştü. Kerestelerin altında kalarak yaralanan İyat H., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sol bacağında derin kesikler oluşan İyat H.'nin ameliyata alındığı öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı

        Benzer Haberler

        Şehit Üsteğmen Aykut Köroğlu Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı
        Şehit Üsteğmen Aykut Köroğlu Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı
        Batan geminin kayıp 4 mürettebatı, su yüzeyi ve sahilde aranacak
        Batan geminin kayıp 4 mürettebatı, su yüzeyi ve sahilde aranacak
        Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlar...
        Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlar...
        Bursa'da bir iş yeri sahibi aldığı ürünü iade etmek isteyen müşteriyi bıçak...
        Bursa'da bir iş yeri sahibi aldığı ürünü iade etmek isteyen müşteriyi bıçak...
        Bursa'da ahşap işleme makineleri üreten iki ortak, 11 ülkeye ihracat yapıyo...
        Bursa'da ahşap işleme makineleri üreten iki ortak, 11 ülkeye ihracat yapıyo...
        Bursa'da bir iş yeri sahibi aldığı ürünü iade etmek isteyen müşteriyi bıçak...
        Bursa'da bir iş yeri sahibi aldığı ürünü iade etmek isteyen müşteriyi bıçak...