Bursa'da bir iş yeri sahibi aldığı ürünü iade etmek isteyen müşteriyi bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tesisatçıdan aldığı duş başlığını iade etmek isteyen müşteri iş yeri sahibi tarafından bıçaklandı.

Üstün Beşler (56) Yenikaraman Mahallesinde su tesisatı malzemeleri satan bir iş yerinden duş başlığı satın aldı. Beşler, iddiaya göre, aldığı duş başlığında sorun olduğu için salı günü dükkana tekrar giderek iade etmek istedi.

İş yeri sahibi Ercan Ö. (62) ise duş başlığını iade alamayacağını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Ercan Ö, müşterisi Üstün Beşler'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, Beşler'i Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Beşler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ercan Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. Burada işlemleri tamamlanan Ercan Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.