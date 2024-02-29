Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mudanya sahilinde görülen mavi ışık, yakamoz çıktı

        BURSA'nın Mudanya ilçesi sahilinde denizde mavi ışık görüldü. Merak uyandıran mavi ışığın, alg patlamasını takiben ortaya çıkan yakamoz olduğu öğrenildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Yakamoz dediğimiz şey, bir plankton türünün ışık yaymasıyla ortaya çıkan olay. Şu anda gördüğünüz olayın adı yakamoz. Yakamozun ortaya çıkması alg patlamasını takiben olur" dedi. Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sahilde yürüyüşe çıkanlar, deniz suyundan yansıyan mavi ışıkla karşılaştı. Birçok kişi mavi ışığı cep telefonlarıyla görüntüledi. Karanlıktaki mavi renkli yansımanın sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen alg patlamasını takiben ortaya çıkan yakamoz olduğu öğrenildi. Deniz tabanındaki, tek hücreli deniz canlılarının uyarılmayla birlikte mavi ya da yeşil ışık saçtığını, ortaya çıkan bu ışığa yakamoz denildiğini belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Alg çoğalması, alg patlaması yaşandı. Bu alg patlamasını takiben de fitoplanktonlardan bahsettik, bir zooplankton çeşidi bu da tek hücreli bir organizma, onları takiben bunlar da çoğaldılar. Bunlar biyolüminesans özelliklerine sahip organizmalar. Biyolüminesans ışık yayan, bir başlarına bunların ışığını göremezsiniz. Ama sayıları o kadar çok artar ki dokunduğunuz zaman mavi, yeşil ışık yayar. Su attığınızda üstüne ya da bir şeyle dokunduğunuzda ışıkları daha net bir şekilde görmüş olursunuz. Nerede görülürse görülsün, bu ilkbahar aylarında genellikle aşırı alg çoğalmalarını takiben ortaya çıkan bir ekolojik olay" diye konuştu.Prof. Dr. Sarı, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada birçok insanın ay ışığının denizde yansımasına yakamoz dediğini, ancak bunun mehtap olduğunu da belirterek, "Yakamoz dediğimiz şey aslında tabii ki bir plankton türünün ışık yaymasıyla ortaya çıkan olay. Yakamoz ışık yayılması demek zaten. Şu anda gördüğünüz olayın adı yakamoz. Yakamozun ortaya çıkması alg patlamasını takiben olur" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:14 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya sahilinde görülen mavi ışık, yakamoz çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Mudanya ilçesi sahilinde denizde mavi ışık görüldü. Merak uyandıran mavi ışığın, alg patlamasını takiben ortaya çıkan yakamoz olduğu öğrenildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Yakamoz dediğimiz şey, bir plankton türünün ışık yaymasıyla ortaya çıkan olay. Şu anda gördüğünüz olayın adı yakamoz. Yakamozun ortaya çıkması alg patlamasını takiben olur” dedi. Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde sahilde yürüyüşe çıkanlar, deniz suyundan yansıyan mavi ışıkla karşılaştı. Birçok kişi mavi ışığı cep telefonlarıyla görüntüledi. Karanlıktaki mavi renkli yansımanın sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen alg patlamasını takiben ortaya çıkan yakamoz olduğu öğrenildi. Deniz tabanındaki, tek hücreli deniz canlılarının uyarılmayla birlikte mavi ya da yeşil ışık saçtığını, ortaya çıkan bu ışığa yakamoz denildiğini belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Alg çoğalması, alg patlaması yaşandı. Bu alg patlamasını takiben de fitoplanktonlardan bahsettik, bir zooplankton çeşidi bu da tek hücreli bir organizma, onları takiben bunlar da çoğaldılar. Bunlar biyolüminesans özelliklerine sahip organizmalar. Biyolüminesans ışık yayan, bir başlarına bunların ışığını göremezsiniz. Ama sayıları o kadar çok artar ki dokunduğunuz zaman mavi, yeşil ışık yayar. Su attığınızda üstüne ya da bir şeyle dokunduğunuzda ışıkları daha net bir şekilde görmüş olursunuz. Nerede görülürse görülsün, bu ilkbahar aylarında genellikle aşırı alg çoğalmalarını takiben ortaya çıkan bir ekolojik olay” diye konuştu.Prof. Dr. Sarı, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada birçok insanın ay ışığının denizde yansımasına yakamoz dediğini, ancak bunun mehtap olduğunu da belirterek, “Yakamoz dediğimiz şey aslında tabii ki bir plankton türünün ışık yaymasıyla ortaya çıkan olay. Yakamoz ışık yayılması demek zaten. Şu anda gördüğünüz olayın adı yakamoz. Yakamozun ortaya çıkması alg patlamasını takiben olur” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Nehirde cansız bedeni bulunan kadının oğlu da gözaltına alındı!
        Nehirde cansız bedeni bulunan kadının oğlu da gözaltına alındı!
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı 15 gündür aranıyor
        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı 15 gündür aranıyor
        Bursa'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
        Bursa kıyılarında planktonların çoğalmasıyla deniz suyu yer yer renk değişt...
        Bursa kıyılarında planktonların çoğalmasıyla deniz suyu yer yer renk değişt...
        Bursa'da park halindeki otomobil yandı
        Bursa'da park halindeki otomobil yandı
        Bakan Işıkhan: Çiftçilerimizin sigorta primlerinde Tarım ve Orman İlçe Müdü...
        Bakan Işıkhan: Çiftçilerimizin sigorta primlerinde Tarım ve Orman İlçe Müdü...
        Bakan Işıkhan, Bursa'da Sosyal Destek Çekleri Lansmanı ve Protokolü İmza Tö...
        Bakan Işıkhan, Bursa'da Sosyal Destek Çekleri Lansmanı ve Protokolü İmza Tö...