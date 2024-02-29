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        Bursa'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:02 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:24
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        Bursa'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokağı'nda park halinde bulunan 11 ABK 805 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol söndürdü.

        Araçta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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