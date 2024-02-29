Bursa'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokağı'nda park halinde bulunan 11 ABK 805 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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