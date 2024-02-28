Kavakcı: Ülkemiz elbette bir sömürge olmadı ama zihinler belli uygulamalarla sömürüldü BURSA'da 'Değişen Jeopolitikte Değişmeyenler: Bir 28 Şubat Okuması' başlıklı konferansta konuşan Büyükelçi Merve Safa Kavakcı, "Ülkemiz elbette bir sömürge olmadı ama zihinler belli uygulamalarla sömürüldü. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, vizyoner bakış açısı, demokrasiye bağlılığı olmasaydı bu yasak 2013'te, 2017'ye kadar süren bir süreç sonucunda bugün de kalkmazdı. Bundan da son derece eminim" dedi.Bursa'da bir üniversitenin düzenlediği 'Değişen Jeopolitikte Değişmeyenler: Bir 28 Şubat Okuması' başlıklı konferansta konuşan Büyükelçi Merve Safa Kavakcı, 11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen saldırıların dünya siyasetini şekillendirdiği gibi 28 Şubat'ın da Türk siyasetini değiştirdiğini söyledi. Türkiye'de başörtüsü yasağının kalması için 28 Şubat sürecinde ABD'de çalışmalar yaptığını vurgulayan Kavakcı, "Gördüm ki Türkiye'de başörtü yasağının kalkması için başka bir yerde bir şeyler yapabilirim. Zira dünya çok küçük. Benim uluslararası ilişkiler alanında bir kitabım var, 'Küresel Köyde Uluslararası İlişkiler' adında. Derleme, farklı hocaların makalelerinin bulunduğu bir kitap. Aslında biz küresel bir köyde yaşıyoruz. O günlerden, ben Meclis'e girdiğimden, başörtü yasağını yaşadığımız günlerden, o kitabı kaleme aldığım günlerden bugünlere çok daha fazla bir küresel köyde yaşıyoruz. O gün olanlar bugüne tesir ediyor, o tarafta olanlar burayı etkiliyor. Hiçbir zaman için 'Biz bir yerdeyiz ve izole yaşıyoruz' diyemiyoruz ve gördüm ki başörtüsü yasağıyla ilgili bazı çalışmalar yapmak gerekiyor. Gördüm ki Türkiye'deki başörtüsü yasağıyla ilgili veya genel olarak ülkemizdeki kadınlarla ve meseleleriyle ilgili yazılan eserler hep Batılılar tarafından kaleme alınmış. O sebeple de içimizden bir ses olarak kendi bakış açımdan görünenleri ifade etmek arzusuyla doktora çalışmamı da bu alanda yaptım. Bu işlere biraz kafa yordum. Ülkemiz elbette bir sömürge olmadı ama zihinler belli uygulamalarla sömürüldü" dedi. 'BAŞÖRTÜSÜ HİÇBİR KANUNLA ASLA YASAKLANMAMIŞKEN 1920'LERDEN BERİ UYGULANAN BİR YASAK'Türkiye'de yürürlükteki Şapka Kanunu'nun pratikte yerinin olmadığını ancak başörtüsünün yasak olmamasına rağmen kadınların hayatlarına müdahale edilmek için kullanıldığını belirten Kavakcı, "Siz görüyor musunuz bu uygulamayı? Ama bu ülkede başörtüsü hiçbir kanunla asla yasaklanmamışken 1920'lerden beri uygulanan bir yasak vardı. Yani kadınlar üzerinden belli siyasetler yürütmek, ideolojiler şekillendirmek her zaman için daha kolay olabilmiştir. Başörtüsü yasağı da buna bir örnek teşkil eder" diye konuştu. Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kavakcı, "28 Şubat gerçek bir darbe midir?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:"Darbedir, postmodern ultramodern fark etmez, darbedir, müdahaledir. 28 Şubat'ın önemli bir ölçüde başarılı olduğunu düşünenlerdenim. Yasak kalkmış olmasına rağmen, başörtü yasağından bir örnek olarak bahsedersek. Yoksa tek alanı hiç şüphesiz başörtüsü yasağı değildi. Fakat Latinceden gelme İngilizce güzel bir kelime var 'protean', içine girdiği şeyin kalıbını alan maddeye verilen isim. Yasağın protean olduğuna inanıyorum. Farklı tezahürlerle aramızda çok yaygın bir şekilde ki bu bence Müslüman camianın üzerinde kafa yorması gereken bir şeydir, devam edebildiğini görmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, vizyoner bakış açısı, demokrasiye bağlılığı olmasaydı bu yasak 2013'te, 2017'ye kadar süren bir süreç sonucunda bugün de kalkmazdı. Bundan da son derece eminim."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 19:13 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:15 facebook

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