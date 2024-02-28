Büyükelçi Kavakcı, Bursa'daki 28 Şubat konferansında konuştu:

Büyükelçi Merve Safa Kavakcı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti, vizyoner bakış açısı, demokrasiye bağlılığı olmasaydı bu yasak (başörtüsü yasağı) 2013'te, 2017'ye kadar süren bir süreç sonucunda bugün de kalkmazdı. Bundan da son derece eminim." dedi.

Kavakcı, Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesinde düzenlenen "BTÜ Konuşmaları" etkinlikleri kapsamında "Değişen Jeopolitikte Değişmeyenler: Bir 28 Şubat Okuması" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, dünya siyasetini şekillendiren olaylardan birinin 11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen saldırılar olduğunu, Türkiye'de ise 28 Şubat'ın yaşandığını söyledi.

Türkiye'de 28 Şubat sürecinde milletvekiliyken yaşadıklarından sonra ABD'ye döndüğünde eğitimine devam ettiğini belirten Kavakcı, şöyle konuştu:

"Gördüm ki Türkiye'de başörtü yasağının kalkması için başka bir yerde bir şeyler yapabilirim. Zira dünya çok küçük. Benim uluslararası ilişkiler alanında bir kitabım var, 'Küresel Köyde Uluslararası İlişkiler' adında. Derleme, farklı hocaların makalelerinin bulunduğu bir kitap. Aslında biz küresel bir köyde yaşıyoruz. O günlerden, ben Meclis'e girdiğimden, başörtü yasağını yaşadığımız günlerden, o kitabı kaleme aldığım günlerden bugünlere çok daha fazla bir küresel köyde yaşıyoruz. O gün olanlar bugüne tesir ediyor, o tarafta olanlar burayı etkiliyor. Hiçbir zaman için 'Biz bir yerdeyiz ve izole yaşıyoruz' diyemiyoruz ve gördüm ki başörtüsü yasağıyla ilgili bazı çalışmalar yapmak gerekiyor. Gördüm ki Türkiye'deki başörtüsü yasağıyla ilgili veya genel olarak ülkemizdeki kadınlarla ve meseleleriyle ilgili yazılan eserler hep Batılılar tarafından kaleme alınmış. O sebeple de içimizden bir ses olarak kendi bakış açımdan görünenleri ifade etmek arzusuyla doktora çalışmamı da bu alanda yaptım. Bu işlere biraz kafa yordum."

Kavakcı, Türkiye'de yıllardır Şapka Kanunu'nun yürürlükte olduğunu, her Türk erkek vatandaşının şapka giyme zorunluluğunun bulunduğunu anlattı.

Şapka uygulamasının pratikte yerinin olmadığını ifade eden Kavakcı, "Siz görüyor musunuz bu uygulamayı? Ama bu ülkede başörtüsü hiçbir kanunla asla yasaklanmamışken 1920'lerden beri uygulanan bir yasak vardı. Yani kadınlar üzerinden belli siyasetler yürütmek, ideolojiler şekillendirmek her zaman için daha kolay olabilmiştir. Başörtüsü yasağı da buna bir örnek teşkil eder." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kavakcı, "28 Şubat gerçek bir darbe midir?" sorusu üzerine şunları dile getirdi:

"Darbedir, postmodern ultramodern fark etmez, darbedir, müdahaledir. 28 Şubat'ın önemli bir ölçüde başarılı olduğunu düşünenlerdenim. Yasak kalkmış olmasına rağmen, başörtü yasağından bir örnek olarak bahsedersek. Yoksa tek alanı hiç şüphesiz başörtüsü yasağı değildi. Fakat Latinceden gelme İngilizce güzel bir kelime var 'protean', içine girdiği şeyin kalıbını alan maddeye verilen isim. Yasağın protean olduğuna inanıyorum. Farklı tezahürlerle aramızda çok yaygın bir şekilde ki bu bence Müslüman camianın üzerinde kafa yorması gereken bir şeydir, devam edebildiğini görmekteyim."

Ayrıca Kavakcı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti, vizyoner bakış açısı, demokrasiye bağlılığı olmasaydı bu yasak 2013'te, 2017'ye kadar süren bir süreç sonucunda bugün de kalkmazdı. Bundan da son derece eminim." değerlendirmesinde bulundu.