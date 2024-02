Bakan Işıkhan: Çiftçilerimizin sigorta primlerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kayıtları da esas alınacak ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çiftçilerimizin mağduriyetine sebebiyet vermemesi için 2015 tarihine kadar, Tarım BAĞKUR kapsamında hizmeti olanların sigortalıklarının, bu tarihten sonra devam ettirilmesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kayıtları da esas alınacak" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, ilçe belediye başkanları, BTSO Başkanvekili İsmail Kuş, Esnaf Kefalet Üst Birlik Başkanı Bahri Şarlı, siyasi parti, sendika, kamu kurumları ve meslek odalarının temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, istihdamda ve iş gücünde en iyi verilerin elde edildiği, tarihi zirvelerin yakalandığı bir sürecin içinde olduklarını belirtti. Son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşılacağının öngörüldüğünü söyleyen Işıkhan, "Biliyorsunuz 2023 yılı istihdam ve iş gücü verileri, mart ayında açıklanacak. Öncü göstergeler mart ayında hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarının ortaya çıkacağına işaret ediyor. Yine aynı şekilde son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı da öngörmekteyiz. Uyguladığımız politikaların ve reformların etkisini de inşallah yakın zamanda alacağız. Bunun yanında 9 Şubat'ta Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde, 'İş Pozitif Kadın İstihdam' projesini bildiğiniz gibi hayata geçirdik. Bu kapsamda sunduğumuz teşvik ve desteklerle, 2 hafta gibi kısa bir sürede, 15 binden fazla kadını İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Kadın istihdamının artmasını ve bu bilincin yayılmasını çok önemsiyoruz. Çalışma hayatına katılımın ve istihdamın artması, iş imkanlarının genişlemesi ve ülkemizin istikrarlı büyümesinin bir yansımasıdır. Bundan sonra da aynı şekilde çalışma hayatına daha fazla fırsat ve katılım için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Her kesimden vatandaşlarımızın katılımına destek olacak politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 'AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ, 2004'TEN BERİ DESTAN YAZMAKTA'31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri işaret eden Bakan Işıkhan, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte uyumlu bir şekilde hareket etmeye özen gösterdiklerini, milletin ve ülkenin menfaatleri doğrultusunda maksimum desteği vermeye çalıştıklarını dile getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının sahanın gözü ve kulağı olduğunu belirten Işıkhan, gelen her talebin kendileri için değerli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik ara başlığı altında seçim beyannamemizi açıkladık. AK Parti belediyecilikte rüştünü ispatlayarak, milletin teveccühünü kazanmış bir liderin öncülüğünde, 2004'ten beri ülkemizde belediyecilik destanı yazmaktadır. Ülkemizde temel belediyecilik hizmetleri dahil, mahrum kalmış şehirlerimizin bu boşluğu, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışan AK Parti belediye başkanları tarafından doldurulmuştur. Bugün de AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları, ülkemizin her bir noktasında gerçek belediyeciliği yaşatmak için hazır ve kararlıdır. Bursa'mız bu noktada 2004 yılından bu yana AK Parti'ye destek vererek, gerçek belediyecilikten ne denli memnun olduğunu da göstermiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, nasıl İnegöl'de ve Bursa'da hemşehrilerimizin teveccühünü kazandıysa, inanıyorum ki 31 Mart'ta da yine ipi göğüsleyecektir. Bizim AK Parti olarak hedefimiz, tüm büyük şehirlerimizde ve illerimizde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşlarımızın teveccühünü kazanmaktır" diye konuştu. MAĞDUR ÇİFTÇİLERE MÜJDEVatandaşlardan gelen her talebin kıymetli olduğunu belirten Işıkhan, Bursa'da Yenişehir Ziraat Odası'na bağlı yaklaşık 5 bin çiftçinin, 2015 yılı sonrası sigortalılık hizmetlerinin iptal edildiğini ve bazı çiftçilerin emeklilik koşullarını kaybettiklerini hatırlattı. Çiftçilerin bu nedenle mağduriyet yaşadıklarını belirten Işıkhan, çiftçilere müjde vererek şunları söyledi:"Fırsatlarımız ölçüsünde her zaman sizlerin ve şehirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Bursalı çiftçilerimizin ziraat odası kayıtlarıyla ilgili bir sorun olduğu ve çiftçilerimizin mağduriyet yaşadıkları tarafımıza iletilmiştir. Ziraat odası başkanlarımız ve yönetimi de buradalar. Özellikle Yenişehir Ziraat Odası'na bağlı yaklaşık 5 bin çiftçimizin, 2015 sonrası sigortalılık hizmetlerinin iptal edildiğini ve bazı çiftçilerimizin emeklilik koşullarını kaybettiklerini öğrendik. Meseleyi öğrenir öğrenmez, çözüm için derhal Sosyal Güvenlik Kurumu'na konu hakkında çalışma yapmaları talimatını verdim. Buradan da Bursalı çiftçi kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Konunun çiftçilerimizin mağduriyetine sebebiyet vermemesi için, 2015 tarihine kadar Tarım BAĞKUR kapsamında hizmeti olanların sigortalıklarının, bu tarihten sonra devam ettirilmesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kayıtları da esas alınacaktır. Ziraat odası kaydı iptal edilen çiftçilerimizin kayıtlarını, Tarım ve Orman Müdürlüklerine getirmeleri halinde, sigortalıklarının devamını sağlayacağız. Bu yolla inşallah çiftçilerimizin mağduriyetlerini de çözmüş olacağız. Hayırlı olsun demenizi istiyorum. Biz sizlerle birlikte el ele verip ülkemizi ve şehirlerimizi daha ileriye götürmeye odaklanmış durumdayız. Yaptığımız ve yapacağımız her türlü çalışmayı işçi, işveren sendikalarımızın sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızın temsilcileriyle istişare halinde yürütüyoruz."

