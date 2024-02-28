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        Bursa'da polisin kovaladığı hırsızlık zanlılarından biri tırmandığı ağaçta yakalandı

        Bursa'da kamu kurumu ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan ve kovalamaca sırasında 1'i tırmandığı ağaçta yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:50
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        Bursa'da polisin kovaladığı hırsızlık zanlılarından biri tırmandığı ağaçta yakalandı
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        Bursa'da kamu kurumu ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan ve kovalamaca sırasında 1'i tırmandığı ağaçta yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şirinevler Mahallesi'ndeki rehabilitasyon merkezinden çelik kasa hırsızlığı ile Yiğitler Mahallesi'nde aile sağlığı merkezindeki doktorların bilgisayar ve cep telefonlarının çalınması üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların benzer suçlardan sabıkası bulunan Emre T. (20), Ahmet A. (26) ve Berat Ç. (22) olduğunu belirledi.

        Merkez Yıldırım ilçesinde ekipleri görünce kaçmaya çalışan şüphelilerle ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Zanlılardan biri tırmandığı ağaçta, diğerleri de sokakta yakalandı.

        Tırmandığı ağaçta görüntülenen şüpheli ile diğer 2 kişi, gözaltına alınmalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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