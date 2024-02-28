Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Cama yaslanan Şefika, 10 metre yükseklikten düşerek öldü

        BURSA'da, 3'üncü kattaki evlerinde oynarken dengesini kaybedip tutunmaya çalıştığı camın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Şefika Ç. (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Şefika Ç., koltuğun üzerinde oynarken, dengesini kaybederek cama tutunmak istedi. Bu sırada camın kırılmasıyla birlikte talihsiz çocuk yaklaşık 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü. Olayı gören aile fertleri hemen soka çıktıklarında Şefika'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen küçük kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şefika Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şefika Ç.'nin ailesi hastanede sinir krizi geçirdi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 03:06 Güncelleme: 28.02.2024 - 03:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cama yaslanan Şefika, 10 metre yükseklikten düşerek öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, 3’üncü kattaki evlerinde oynarken dengesini kaybedip tutunmaya çalıştığı camın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Şefika Ç. (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3’üncü katındaki dairede oturan Şefika Ç., koltuğun üzerinde oynarken, dengesini kaybederek cama tutunmak istedi. Bu sırada camın kırılmasıyla birlikte talihsiz çocuk yaklaşık 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü. Olayı gören aile fertleri hemen soka çıktıklarında Şefika’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen küçük kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şefika Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şefika Ç.'nin ailesi hastanede sinir krizi geçirdi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Tutuklanan Çin ajanlarıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı
        Tutuklanan Çin ajanlarıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        Bursa'da "Kafes-46" operasyonu: 14 tutuklama
        Bursa'da "Kafes-46" operasyonu: 14 tutuklama
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        ABD'de 'Ukrayna' krizi
        ABD'de 'Ukrayna' krizi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da

        Benzer Haberler

        'Kafes-46' operasyonuyla 3 organize suç örgütü çökertildi: 21 tutuklu
        'Kafes-46' operasyonuyla 3 organize suç örgütü çökertildi: 21 tutuklu
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz
        GÜNCELLEME - Bursa'da "Kafes-46" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü...
        GÜNCELLEME - Bursa'da "Kafes-46" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında konuştu:
        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu
        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu
        Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 13'üncü günde; midye çiftliğine dalış...
        Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 13'üncü günde; midye çiftliğine dalış...