'Kafes-46' operasyonuyla 3 organize suç örgütü çökertildi: 21 tutuklu İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertilirken, adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden, 21'i tutuklandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 'Kafes-46' operasyonunda; 'silahla tehdit', 'kasten yaralama', 'Cebir şiddet kullanarak vatandaşların sindirilerek haksız menfaat elde etmek', gibi suçlara karışan çetenin elebaşları Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve yurt dışında firari Muhammet Tayyar Türkeş'in olduğu 3 organize suç örgütü çökertildi. Bülent Çetkin ve Osman Deliçay'ın içerisinde bulunduğu 48 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 20 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, 68 şişe sahte alkol ve 1170 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Resmi yollardan ortak oldukları işletmelerde, ortaklarını tehdit ederek el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan kişiler hakkında karar verip karşılığında para talep ettikleri, şiddet ve cebir yoluyla tahsilatçılık yaptıkları, silahla kasten yaralama ve haraç kesme eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli dün sabah Uluyol ve Gemlik Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 3 ayrı suç örgütü üyelerinden aralarında elebaşları Bülent Çetkin ve Osman Deliçay'ın da bulunduğu 21 kişi tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri alındı. 11 kişi ise serbest bırakıldı.'AİLELERİMİZ HUZURUNU KAÇIRAN SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ'Bakan Yerlikaya, operasyonlara yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 02:49 Güncelleme: 28.02.2024 - 02:55 facebook

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