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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz

        TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak müthiş başarı hikayeleri yazdıklarını ve yazmaya devam edeceklerini belirterek, "Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz. Demek ki kaliteli üretiyoruz, fiyat rekabetinde dünyayla rekabet edebilir hale gelmişiz." dedi.BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Müşterek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ve diğer illerin Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Türk özel sektörü olarak başarı hikayeleri yazdıklarını belirten Rıfat Hisarcıklıoğlu, ''Birinci hedefimiz, Türk özel sektörü olarak müthiş başarı hikayesi yazdık ve yazmaya da devam ediyoruz. Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz. Küçümsemeyin. Amerika var, Çin var, şu var, bu var aklınıza kim gelirse gelsin. Demek ki kaliteli üretiyoruz, fiyat rekabetinde dünyayla rekabet edebilir hale gelmişiz. Burada inşallah hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında görmek." dedi.'DEVLETİMİZ, İŞ DÜNYAMIZLA DAHA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMAYA BAŞLAMIŞTIR'Üretimdeki yüksek maliyetlerin ihracat pazarlarındaki durgunluk ve değişen rekabet koşullarının, firmaların hareket kabiliyetini her geçen gün gittikçe zorlaştırdığını belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Buna karşın ekonomi politikaları, geçen yılın ikinci yarısından itibaren rasyonel bir zemine taşınmıştır. Devletimiz, iş dünyamızla birlikte çok daha güçlü ve sağlıklı bir iletişim kurmaya başlamıştır. Bulunmuş olduğumuz noktada, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın tesisi, makro ekonomik öngörülebilirliğin sağlanması bu dönemde öncelikli beklentilerimiz arasında bulunmaktadır." diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 01:28 Güncelleme: 28.02.2024 - 01:30
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz
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        TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak müthiş başarı hikayeleri yazdıklarını ve yazmaya devam edeceklerini belirterek, "Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz. Demek ki kaliteli üretiyoruz, fiyat rekabetinde dünyayla rekabet edebilir hale gelmişiz." dedi.BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Müşterek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ve diğer illerin Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Türk özel sektörü olarak başarı hikayeleri yazdıklarını belirten Rıfat Hisarcıklıoğlu, ''Birinci hedefimiz, Türk özel sektörü olarak müthiş başarı hikayesi yazdık ve yazmaya da devam ediyoruz. Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz. Küçümsemeyin. Amerika var, Çin var, şu var, bu var aklınıza kim gelirse gelsin. Demek ki kaliteli üretiyoruz, fiyat rekabetinde dünyayla rekabet edebilir hale gelmişiz. Burada inşallah hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında görmek." dedi.'DEVLETİMİZ, İŞ DÜNYAMIZLA DAHA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMAYA BAŞLAMIŞTIR'Üretimdeki yüksek maliyetlerin ihracat pazarlarındaki durgunluk ve değişen rekabet koşullarının, firmaların hareket kabiliyetini her geçen gün gittikçe zorlaştırdığını belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Buna karşın ekonomi politikaları, geçen yılın ikinci yarısından itibaren rasyonel bir zemine taşınmıştır. Devletimiz, iş dünyamızla birlikte çok daha güçlü ve sağlıklı bir iletişim kurmaya başlamıştır. Bulunmuş olduğumuz noktada, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın tesisi, makro ekonomik öngörülebilirliğin sağlanması bu dönemde öncelikli beklentilerimiz arasında bulunmaktadır." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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