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        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Mustafa Can Aki (21), arkadaşları ile yaşadığı evde ölü bulundu.Olay, Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Mustafa Can Aki, bir süredir birlikte yaşadığı 2 arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Aki, masaj yapılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aki, buradaki müdahaleye rağmen de hayata döndürülemedi. Aki'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, 2 arkadaşının ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:25
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        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde Mustafa Can Aki (21), arkadaşları ile yaşadığı evde ölü bulundu.Olay, Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Mustafa Can Aki, bir süredir birlikte yaşadığı 2 arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Aki, masaj yapılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aki, buradaki müdahaleye rağmen de hayata döndürülemedi. Aki'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, 2 arkadaşının ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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